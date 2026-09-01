İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos enflasyonu: Aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96; eğitimde yüzde 17,28 artış - Son Dakika
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İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos enflasyonu: Aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96; eğitimde yüzde 17,28 artış

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İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da Ağustos ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık bazda yüzde 34,96 olarak gerçekleşti. Ağustosta en yüksek grup artışı yüzde 17,28 ile Eğitim harcama grubunda izlenirken, Giyim ve Ayakkabı grubunda yüzde 0,08 azalış yaşandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Ağustos ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık bazda ise yüzde 34,96 oldu.

İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu belli oldu. Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,66 olarak gerçekleşti. 2025 Ağustos ayına göre 2026 Ağustos ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 34,96 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Eğitim Harcama grubunda yüzde 17,28, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 8,22, Konut Harcama grubunda yüzde 2,32, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 1,43, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,41, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,35, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,11, Haberleşme Harcama grubunda yüzde 0,86, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 0,72, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 0,20 artış izlenirken, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,08 azalış izlendi. Sağlık Harcama grubunda fiyat değişimi gözlenmedi.

İstanbul'da 2026 Ağustos ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Eğitim, Alkollü İçecekler ve Tütün, Konut, Ulaştırma harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda ise mevsimsel etkilere bağlı fiyat değişimleri ile Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda gözlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

Ağustos ayında en yüksek grup artışı Eğitim harcama grubunda (yüzde 17,28), en yüksek grup azalışı ise Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (0,08) izlendi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Ağustos, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos enflasyonu: Aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96; eğitimde yüzde 17,28 artış - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos enflasyonu: Aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96; eğitimde yüzde 17,28 artış - Son Dakika
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