İTO: Yüksek Faiz İhracatı Zorluğa Soktu - Son Dakika
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İTO: Yüksek Faiz İhracatı Zorluğa Soktu

İTO: Yüksek Faiz İhracatı Zorluğa Soktu
12.06.2026 10:44
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İTO Başkanı Avdagiç, yüksek faiz ve zayıf dış talebin ihracatçılar üzerindeki baskısını vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yüksek faiz ortamı, reel sektör üzerindeki baskısını sürdürüyor. Özellikle ihracatçı şirketler yüksek finansman maliyetleri ve zayıf dış talep nedeniyle karlılık baskısını giderek daha fazla hissediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinde dezenflasyon programının 3 yılı geride bıraktığını belirten Avdagiç, sürdürülebilir ve nitelikli büyüme için sanayi odaklı, ihracata dayalı ekonomi modelinin güçlendirilmesini temel öncelik olarak gördüklerini kaydetti.

"Yüksek faiz ortamı reel sektör üzerindeki baskısını sürdürüyor"

Avdagiç, "Maliye politikaları, teşvikler ve finansman imkanları ile desteklenen bir üretim modeli Türkiye'yi dünyada yeniden şekillenen ticaret haritasında güçlü bir konuma taşıyacaktır. Enflasyonla mücadele önceliğimizi tehlikeye atmayacak şekilde finansman ve kur politikalarını revize ederek ihracattaki sıkıntıları aşabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, reel sektörün karşılaştığı zorluklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek faiz ortamı, reel sektör üzerindeki baskısını sürdürüyor. Özellikle ihracatçı şirketler yüksek finansman maliyetleri ve zayıf dış talep nedeniyle karlılık baskısını giderek daha fazla hissediyor. Nitekim son büyüme verileri, 'gayrisafi katma değer' içinde kar anlamındaki 'net işletme artığı' payının düşüş kaydettiğini gösteriyor."

"Türkiye'nin lojistik ve üretim merkezi olma potansiyeli güçleniyor"

Küresel jeopolitik gelişmelerin Türkiye için oluşturduğu fırsatlara değinen Avdagiç, şöyle devam etti: "Avrupa'nın tedarik güvenliği arayışı, Çin+1 stratejisinin devam etmesi ve deniz taşımacılığındaki aksaklıklar, Türkiye'nin lojistik ve üretim merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor. Özellikle savunma sanayii, yenilenebilir enerji, lojistik, veri merkezleri ve yüksek teknolojili üretim, önümüzdeki dönemin öne çıkan güçlü yatırım alanları olarak görülüyor. Körfez-Türkiye-Avrupa kara koridorlarının önem kazanması da Türkiye'nin stratejik konumunu eşsiz bir boyuta taşıyor."

"Yeni dönemde jeopolitik konumu ile öne çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyor"

Dünya ekonomisinin son 30 yılın en büyük dönüşümlerinden birini yaşadığını belirten Avdagiç, şirketlerin üretim tercihlerindeki değişime ilişkin şunları kaydetti:

"Son 30 yılda şirketler üretimi en ucuz işgücünün bulunduğu ülkelere taşırken, artık maliyet kadar güvenlik, siyasi istikrar ve lojistik erişim de önem kazanıyor. Devam eden savaşlar ve potansiyel savaş riskleri nedeniyle ülkeler bugün artık 'nerede daha ucuz üretirim' değil, 'nerede daha güvenli üretirim?' sorusunun cevabını önemsiyor."

Türkiye'nin coğrafi konumu, sanayi altyapısı, savunma sanayii kapasitesi ve çok yönlü diplomatik ilişkileri sayesinde ciddi avantajlar elde edebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Türkiye'nin önemi tam da bu noktada artıyor: Bu yeni dönemde jeopolitik konumu ve potansiyeliyle öne çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, son dönemde öne çıkan Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Körfez-Türkiye-Avrupa bağlantılarının yalnızca ulaştırma projeleri değil, aynı zamanda ekonomik güç projeleri olarak da görüldüğünü belirtti.

Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Şuna inanıyoruz: Eğer bu avantajları doğru kullanabilirsek, önümüzdeki 10 yılda üç farklı alanda sıçrama yapabiliriz. Bu avantajların ilki, üretim ve ihracat merkezi olma potansiyeli; ikincisi lojistik merkez olma potansiyeli; üçüncüsü de enerji ve teknoloji merkezi olma potansiyelidir. Yeni teşvik kararları, bu anlamda büyük bir adımdır. Avrupa şirketleri tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışırken Türkiye yakın üretim merkezi olarak öne çıkıyor. Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı geçişlerinin taşıdığı güvenlik riski, özellikle kara taşımacılığı koridorlarını daha da değerli hale getiriyor."

"Fırsatları kalıcı kazanımlara dönüştürerek başaracağız"

Stratejik konum ile ekonomik refah arasında otomatik bir ilişki bulunmadığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye için asıl mesele, stratejik öneminin artıp artmadığı değil, bu önemin ekonomik değere dönüşüp dönüşmeyeceği meselesidir. Bunu da "üretken yatırımları artırarak, yüksek katma değerli sektörleri güçlendirerek ve makroekonomik istikrarı koruyarak", fırsatları kalıcı kazanımlara dönüştürerek başaracağız."

Avdagiç, küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Sonuç olarak, küresel ekonominin 'faiz şoku döneminden' çıkıp 'enerji ve jeopolitik risk dönemine' girdiği bir süreçte, Türkiye dezenflasyon programını kalıcı bir başarıyla sonuçlandırmaya çalışıyor. Bu süreçte Türkiye'nin ekonomik performansını belirleyecek üç değişken petrol fiyatları, yabancı sermaye akımları ve enflasyon beklentileri olacaktır. Önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisi büyük olasılıkla daha bölgesel, daha güvenlik odaklı ve daha rekabetçi bir yapıya dönüşecek. Böyle bir ortamda Türkiye'nin jeopolitik ağırlığının artmaması için herhangi bir neden bulunmuyor. Türk özel sektörü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazırdır. İnanıyorum ki, Türkiye her gelişmeyi lehine çevirerek, savaş sonrasının kazananlarından olmayı başaracaktır. Yine inanıyorum ki, bu fırsatı doğru politikalarla desteklersek, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak bizim için sürpriz değil, kaçınılmaz gerçek olacaktır."

İTO, 27 Ekim'de seçime gidiyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasında İTO seçimlerini 27 Ekim 2026 Salı günü Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu'na göre oda seçimlerinin 4 yılda bir, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında yapıldığını hatırlatarak, "İstanbul Ticaret Odası olarak seçimlerimizi bu sene 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Fatih İlçe Seçim Kurulu'nun teyidini müteakip resmi duyuruyu yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO: Yüksek Faiz İhracatı Zorluğa Soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yener Akkus Yener Akkus:
    jeopolitik konumumuz avantaj olsa da turizm açısından bakınca endüstriyel yatırımlar ve fabrikaların şehirlere yakınlığı ülke imajımızı etkileyebilir bu da önemli 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Nafiz Yadigar Mustafa Nafiz Yadigar:
    valla bu başkan her seferinde söylüyo söylüyo ama arkasında bi çıkar ilişkisi var mı diye merak ettim hep aynı laflar farklı gün farklı yerde 0 0 Yanıtla
  • Nihal Yeniçıktı Nihal Yeniçıktı:
    faiz oranları bu kadar yüksekken ihracatçılar nasıl kompetitif olsun ki zaten maliyetler çok yüksek ülkede üretim yapıyoruz bunu herkes biliyor devlet de biliyordur ama yapılması gereken şeyler yapılmıyor işte bu kadar 0 0 Yanıtla
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