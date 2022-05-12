İvme Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor - Son Dakika
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İvme Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor

12.05.2022 13:50
İvme Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor

İVME Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor.

İVME Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin ihtiyaçlarına çözümler sunacak girişimleri desteklemek üzere düzenlenen programın başvuruları 3 Haziran günü son bulacak.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ tarafından, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren girişimlerin teknolojilerini doğrulamak ve girişimleri desteklemek üzere düzenlenen İVME Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor. 3 Haziran'a kadar sürecek başvuru süresince, Yapay Zeka ve Veri Analitiği, IoT ve Akıllı Sistemler ve ISG alanlarına yönelik çözüm üreten teknoloji girişimleri ve ekipleri katılabilecek.

Verilen bilgiye göre dağıtım şirketleri, dekarbonizasyon, dijitalleşme, merkezsizleşme gibi global ana trendlerin ışığında, enerji sektöründe etki üreten girişimleri arıyor. Program sayesinde ürün prototipini çıkartmış girişimlerin, ticarileşme ve ölçeklenmesi desteklenerek, girişimci ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlanacak. Proje kapsamında aynı zamanda POC (ürün test edilme) sürecinde girişimcilere finansal destek sunulacak.

Şirket ekosistemine katılım imkanı

İVME Programı'na kabul edilecek girişimler dağıtım şirketlerinin İnovasyon ve Ar-Ge imkanlarından yararlanma imkanına da sahip olacak. Uygun bulunan projeler Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin ulusal yatırım ekosistemine dahil edilecek. Böylece bu projeler Eurogia, Free Electrons ve InnoEnergy gibi uluslararası enerji sektörü bağlantılarından faydalanabilecek. - İSTANBUL

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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Yapay Zeka, Enerjisa, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İvme Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor - Son Dakika


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