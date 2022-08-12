Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır

Her hafta başka bir ilde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Aksaray'da kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Yaklaşık 2 senedir il il gezdiğini belirten Akşener, "Burada bir amacım var. Çok uzun bir zamandır sizin dertlerinizin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk-buculuk üzerinden siyasetçilerin birbirlerine laf çaptırdığı ama sizin derdiniz konuşulmadığı için de her birinizin çırak çıktığı bir sistem var bu ülkede." dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI"

Ekonomiye ve hayat pahalılığına değinen Akşener, emeklileri sevindirecek bir vaatte de bulundu. İYİ Parti lideri, "Emekli maaşı… Söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler bin 500 lira emekli maaşı alanlar vardı. Bizim dediğimiz şuydu en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bunu bu arkadaşlar yaptı yaptı yapmadı biz yapacağız az kaldı. Hani treniniz ne oldu kara tren, ne oldu havaalanı, ne oldu çökülen çiftlikler. Mülakat denilen o sistemi ortadan kaldıracağız netlikle söylüyorum. 24 milyar TL sizin cebinizden, Türk Telekom'dan alındı Hariri'nin cebine koydular. Erdoğan'ın aile dostu."

ÇİFTÇİLERE SESLENDİ

Akşener, çiftçinin elektrik faturasının yüksek olduğunu belirterek, " İç Anadolu Bölgesi'nde hepinizin derdi suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılması, sulamanın böyle yapılması. 113 bin liralık elektrik faturası gördüm. 60 bin liralık fatura gördüm. 52 bin liralık fatura gördüm. Yahu bunu ödeyen bir çiftçinin, 3 ayda 180 bin lira ödemek zorunda kalan bir çiftçinin malından elinde ne kadar para kalabilir? Bunun içine bir de koyun mazotu, koyun ilacı, koyun gübreyi. Geriye ne kalır?" dedi.

"SİYASETÇİLERİN İNSANLARIN SESİNİ DUYUP ÇÖZÜM ÜRETMESİ GEREKİYOR"

Akşener, ister iktidar olsun, ister muhalefet, siyasetçilerin görevinin vatandaşı dinlemek olduğunu ifade etti. Siyasetçilerin görevinin vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Akşener, şunları kaydetti: "Siyasetçiler bu çözümlerin üzerinden rekabet etmektir. Benim gibi her siyasetçinin buraya gelip karşınızda resmi tanzim durmasını sağlamaktır. Siz olmazsanız siyaset de olmaz, siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. O nedenle esnaf için müşterisi velinimet olduğundan bu dükkanlara girdim. O dükkanların içerisinde, 'Bu akşam ne pişireceğim?' diye düşünen kadınları gördüm. Atanamayan gençlerin gözyaşlarını gördüm. İnsanların, ev hanımlarının, çiftçilerin konuştuğunu gördüm. Siyasetçilerin esnafların içerisindeki insanların sesini duyup ona çözüm üretmesi gerekiyor."