İyot Eksikliği Tiroidi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

İyot Eksikliği Tiroidi Tehdit Ediyor

03.06.2025 14:29
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Prof. Dr. Kılıçlı, iyot eksikliğinin tiroid hormonları ve gebelikte beyin gelişimini etkilediğini belirtti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, iyotun, tiroit hormonlarının üretimi için hayati önem taşıdığına işaret ederek, iyot eksikliğinin sadece guatr gibi bez büyümelerine yol açmakla kalmayıp, hormon yetersizliklerine de neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kılıçlı, iyotun, tiroit hormonlarının üretimi için hayati önem taşıyan bir element olduğuna dikkati çekti.

İyotun hormonlara, kalp atımından bağırsak hareketlerine, saç büyümesinden çocuk gelişimine kadar vücuttaki birçok temel işlevi düzenlediğini belirten Kılıçlı, şunları kaydetti:

"İyot eksikliği sadece guatr gibi bez büyümelerine yol açmakla kalmayıp, hormon yetersizliklerine de neden olabiliyor. Özellikle gebelik döneminde annenin yeterli iyot alamaması, çocukta kalıcı zeka geriliğine yol açabilir, bebeğin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu durum çocuğun ileriki yaşlarında IQ düşüklüğü ve öğrenme güçlüğü gibi kalıcı sorunlarla karşılaşmasına yol açabilir."

Kılıçlı, iyotun eksikliği kadar fazlalığının da zararlı olabileceğinin altını çizerek, fazla iyot alımının özellikle bazı tiroit hastalıklarını tetikleyebildiğini aktardı.

Haşimato hastalığında fazla iyot, hormon üretimini daha da baskılayarak eksikliği derinleştirebileceğini anlatan Kılıçlı, "Graves hastalığında iyot fazlalığı, hormonun daha fazla salgılanmasına neden olabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bireylerin mutlaka hekim önerisi doğrultusunda hareket etmesi gerekir"

Kılıçlı, iyot açısından en zengin kaynakların deniz ürünleri olduğunu, bunun yanında iyotlu tuzların da önemli bir kaynak olarak öne çıktığını belirtti.

Kılıçlı, "Ülkemizde Sağlık Bakanlığının da uygulamaları sayesinde tuzlara belli oranlarda iyot eklenmektedir. Ancak bazı hastalıklar nedeniyle iyotsuz tuz kullanılması gereken bireyler de olabilir. Bu nedenle bireylerin mutlaka hekim önerisi doğrultusunda hareket etmesi gerekir." uyarısında bulundu.

Gebelik döneminde iyot ihtiyacının artığını vurgulayan Kılıçlı, hamile bireylerin yeterli iyot almasının, hem anne sağlığı hem de bebeğin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Guatr, Guatr, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İyot Eksikliği Tiroidi Tehdit Ediyor - Son Dakika

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