iyzico, ETİD ve Dogma Alares "Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu"nu yayımlandı

Ekonomi

iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle hazırlanan "2023 Türkiye e-Ticaret Ekosistemi Raporu"nun sonuçları İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Rapora göre, salgın sonrası, 2021'e geçerken yüzde 69 olan Türkiye e-ticaret satış hacminin büyüme oranı bir sonraki yıl yüzde 110 olarak gerçekleşti. 2023'te ise yüzde 132 büyüyen e-ticaret sektörünün satış hacmi 1 trilyon 855 milyar liraya ulaştı.

2020-2021 ve 2021-2022 arasında e-ticaret işlem sayısı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 43 büyürken 2023'te işlem sayısının yıllık büyüme oranı yüzde 23 oldu ve 6 milyar adede yakın e-ticaret işlemi gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'deki e-ticaret hacminin dolar bazında değerlendirildiğinde etkileyici bir büyüme performansı gösterdiğini söyledi.

Özellikle 2022-2023 arasındaki büyüme rakamlarının paydaşları için geleceğe dair umut verici bir tablo olarak kabul edilebileceğini belirten Ekmekçi, Türkiye'deki e-ticaret payının genel ihracat içindeki payına kıyasla daha da artırılması gerektiğini kaydetti.

Yapay zeka (AI) destekli teknolojilerin e-ticaret üzerindeki etkilerinin daha belirgin hale geldiğini dile getiren Ekmekçi, şu değerlendirmede bulundu:

"E-ticaretin, gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYİH) aldığı pay, artış trendi gösterse de diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye'de e-ticaret açısından hala bir potansiyel bulunduğunu söyleyebiliriz. Başta ülkemize gelen yabancı turistler olmak üzere yabancı müşterilere nasıl daha fazla ürün satabileceğimize ve pazarları nasıl çeşitlendireceğimize odaklanabiliriz. Bununla birlikte ülkemizde genç nüfusun fazla olması ve bu demografik grubun teknolojiyi benimseme hızlarının yüksek olması sektörün büyümesi açından bir avantaj. Üretken yapay zekanın sunduğu yenilikler sayesinde e-ticaretin katlanarak büyüyeceğini söyleyebiliriz. Örneğin, üretken yapay zeka teknolojisiyle çalışan sanal deneme teknolojisi çevrim içi alışveriş deneyimini büyük ölçüde iyileştiriyor ve e-ticaret alanında ciddi avantajlar sağlayacak. Dolayısıyla e-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen tüm işyerlerinin bu alanlara da odaklanması gerekiyor."

"Yaklaşık 6 milyar adet e-ticaret işlemi gerçekleşti"

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven de Türkiye'deki e-ticaret satış hacminin 2020'den itibaren düzenli büyümeye devam ettiğini aktardı.

"Dijitalleşmenin ve e-ticaretin destekçisi olarak iyzico'da işlem adedimiz 215 milyon, işlem hacmimiz 130 milyar liraya yükseldi." bilgisini paylaşan Güven, iyzico'da işlem adedinin 215 milyon, işlem hacimlerinin ise 130 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Güven, "2023'te yüzde 132 büyüyen e-ticaretin satış hacmi 1 trilyon 855 milyar liraya ulaştı ve yaklaşık 6 milyar adet e-ticaret işlemi gerçekleşti. Kartlı ödemeler verilerine baktığımızda ise e-ticaretin payının 2023 sonunda yüzde 27'ye hatta 2024'ün ilk 5 ayı sonunda yüzde 29 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Bizim için oldukça önemli olan iyzico ile Öde ödeme yöntemimizin kullanıcı sayısı yüzde 55 arttı ve bireysel kullanıcılarımızın sayısı 6 milyonu buldu. Özellikle dijital cüzdanımız 'iyzico ile Öde' başta olmak üzere ürünlerimiz üzerinden yapılan işlem adetlerindeki paylar giderek artıyor." diye konuştu.

"KOBİ'lere destek önceliğimiz olmaya devam edecek"

2023'te açıkladıkları orta vadeli stratejide, paydaşlarının yol arkadaşı olacaklarını belirttiklerine işaret eden Güven, bireysel kullanıcıları için dijital cüzdanlarında yeniliklere imza attıkları hatırlattı.

Amaçlarının kullanıcılara hızlı, kolay ve trendleri yakalamalarına destek olacak bir alışveriş deneyimi sunmak olduğunu vurgulayan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üye iş yerlerimiz için de finansmandan raporlamaya, nakit yönetiminden pazarlama ve CRM araçlarına kadar pek çok çözüme kolay ve güvenilir şekilde erişmelerini sağlayacak çözümleri üretmek oldu. Dijitalleşme yoluyla performans ve verimliliklerde sağlanacak artışın, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından da önemli olduğunun farkındayız. Teknoloji trendleri ekseninde dijitalleşme ve KOBİ'lere destek önceliğimiz olmaya devam edecek. Özellikle KOBİ'lerin büyümesi için onlara yol arkadaşı olmaya devam etmek istiyoruz."

"Kullanıcı firmaların sayısının artması oldukça önem taşıyor"

Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner ise yeni teknolojilerin e-ticarette iş yapış süreçlerini geliştirdiğini ve geleneksel yöntemleri büyük ölçüde yenilediğini belirtti.

Güner,, 2022-2023 arasında Türkiye'de e-ticaretin GSYİH'den aldığı pay ile perakende e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın da artış gösterdiğini anlattı.

Hem genel bağlamda hem de perakende özelinde e-ticaretin Türkiye ekonomisindeki konumunu gösteren gelişmelerin, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin önde gelen göstergeleri arasında kabul edilebileceğine işaret eden Güner, şu değerlendirmede bulundu:

"Pazarın daha da büyümesi için e-ihracatın önünün açılması ve kullanıcı firmaların sayısının artması oldukça önem taşıyor. Hedef pazarlarda ürünleri test etmek, müşteri deneyiminden faydalanarak yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünlerde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek sektörün büyümesini kolaylaştıracak etmenler olarak ele alınmalı. Düzenli olarak hazırladığımız Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu yerel ve küresel ölçekte istatistikler ve eğilimlerin ışığında, Türkiye'deki e-ticaret faaliyetinin bugünü ve yarınını anlamak adına önemli bir kaynak olmaya devam edecek."