İyzico Genel Müdür Yardımcısı: E-ticaret İşlem Hacmi 2023'e Kadar Yüzde 132 Büyüyecek

Ekonomi

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, e-ticaretin sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirterek, "2023'e bakıldığında e-ticaret işlem hacminin 1,9 trilyon liraya geldiğini görüyoruz bu rakamda da yüzde 132'lik bir büyümeye denk geliyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunun Güven, salgının e-ticarette katalizör etkisi oluşturduğunu, salgından itibaren çok hızlı gelişen bir Türkiye e-ticareti gözlemlendiğini aktardı.

Güven, "Bu tabii ki dünyaya paralel değişiyor. Çin gibi dünya perakende sektörü ticaret hacminden aldığı payı yüzde 33 olan bir ülkenin bile bu sene bir büyüme kaydederek e-ticaretin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasından (GSYH) aldığı payının yüzde 16,2 seviyelerine geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla büyük olan ülkeler bile aslında büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye de e-ticaretin GSYH'den aldığı payın bu sene 1,7 puanlık bir artışla yüzde 6,8'lik paya geldiğini hatırlatan Güven, Türkiye'de e-ticaretin perakende harcamalarının içindeki payına bakıldığında ise yüzde 18,3'lük bir pay aldığının görüldüğünü ve bunun güçlü bir gösterge olduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerde bu payın yüzde 28 ile 30 arasında olduğuna dikkati çeken Güven, "Bu oranlar bizim için heyecan verici çünkü hızlı bir şekilde büyüyoruz. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Burada bir yavaşlama gibi bir engel olmadığını görüyoruz önümüzde. ve halkımız da tabii giderek alışıyor e-ticarete. Salgının etkisi tabii burada çok güçlü oldu. Bu yolda hızlı bir ilerleme var. Bu bizim için heyecan verici. Veriler incelendiğinde e-ticaretin sağlıklı bir şekilde büyüdüğü görülüyor. 2023'e bakıldığında e-ticaret işlem hacminin 1,9 trilyon liraya geldiğini görüyoruz ve bu rakam da yüzde 132'lik bir büyümeye denk geliyor." diye konuştu.

Güven, e-ticaret sektörünün yaklaşık 6 milyar işlem adediyle yüzde 23'lük bir büyüme gerçekleştirdiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'ün ilk 5 ayını incelediğimizde ise kartlı ödemelerde e-ticarette yüzde 127'lik bir büyüme görüyoruz. İşlem adetlerinde de yine 2023'e paralel bir gelişme var yüzde 22 seviyelerinde. Dolayısıyla aslında sağlıklı bir şekilde sistem ilerliyor. Bizim tabii ki genç bir nüfusumuz var. Onların da hem e-ticarete girişi hem daha farklı teknolojik çözümleri kullanmaları ve buna adaptasyonları çok hızlı oluyor. Baktığımızda e-ticaretten alışveriş yapanların oranı yüzde 43 iken 2023'te yüzde 50 seviyelerine geldi. Bu da bu ivmeyle devam edecektir. Çünkü Türk insanı bir değer gördüğünde hemen yeni teknolojileri kullanmaya başlıyor."

"Türkiye'ye ilgi her zaman var"

Fintek ekosisteminin Türkiye'de ve dünyada da çok dinamik bir sistem olduğuna değinen Güven, salgın sonrasında büyüme ve müşteri sayılarını artırma odaklı bu yapıların artık iş modellerini kara ve gelire çevirme odaklı yapılara dönüşmeye başladıkları yorumunda bulundu.

Güven, bu durumun dünyadaki hisse ve yatırım yapılacak fonların azalmasıyla da alakalı bir durum olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye de bunun etkilerini aslında yaşadı ama Türkiye çok yaratıcı fikir ve iyi teknolojiler çıkaran bir ülke. O yüzden Türkiye'ye ilgi her zaman var. Türkiye'nin gri listeden çıkışının çok önemli olduğunu düşünüyorum. ve Türkiye'nin gri listeden çıkışıyla beraber önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelen yatırımların özellikle Fintek alanında daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü firmalar, yatırımcılar fikri ne kadar beğenseler de bazen kendi iç prosedürlerini aşamıyorlardı. Şimdi aslında o engeller de tamamen önümüzden kalktı. Bu sebeple Türkiye'deki iyi fikirlerin, iyi girişimlerin daha da güç kazanacağını düşünüyorum."