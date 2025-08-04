İZKA ve EGİAD'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İZKA ve EGİAD'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı

İZKA ve EGİAD\'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı
04.08.2025 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGİAD ve İZKA, yeşil dönüşüm desteklerini tanıttı. Programlar kadın ve genç işletmelere avantaj sağlıyor.

Ege Genç İş İnsanları Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğinde "Yeşil Dönüşüme Yönelik İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyetleri ve Destekleri" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile önemli bir iş birliğine daha imza attı. 4 Ağustos Pazartesi günü çevrim içi ortamda gerçekleştirilen "Yeşil Dönüşüme Yönelik İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyetleri ve Destekleri" başlıklı bilgilendirme toplantısında, İZKA'nın "Üretimde Yeşil Dönüşüm" Mali Destek Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" detaylı biçimde ele alındı. Toplantıya İzmir Kalkınma Ajansı Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. M. Sencer Özen ile Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli katıldı. EGİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda programların kapsamı, başvuru süreçleri, destek miktarları ve İzmir'e özgü teşvik mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

"İzmir'in sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda aktif birer paydaş olmak üzere bir araya geldik"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İzmir Kalkınma Ajansı'nın sadece mali destek sağlayan bir yapı olmadığını, aynı zamanda kentin kalkınma vizyonunu şekillendiren stratejik bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Genç iş insanları olarak bugün burada sadece bir bilgi paylaşımı için değil; aynı zamanda İzmir'in sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda aktif birer paydaş olmak üzere bir araya geldik. EGİAD olarak bu süreçte üyelerimizi yalnızca desteklerle değil, vizyonla da buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Özel bir araştırma projesi çok yakında kamuoyuyla paylaşılacak"

Özhelvacı, EGİAD'ın geçmişten bu yana İZKA ile güçlü iş birlikleri geliştirdiğini belirterek, bu sinerjinin yeni projelerle daha da güçleneceğini vurguladı. EGİAD ve İZKA iş birliğiyle İzmir iş dünyasının 150 yılı aşkın tarihine ışık tutacak özel bir araştırma projesinin çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı müjdesini veren Özhelvacı, "EGİAD olarak yalnızca ekonomik fayda üreten değil, aynı zamanda topluma ilham veren liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeşil dönüşüm sürecinde atılacak her stratejik adım, sadece şirketlerimize değil, İzmir'in sürdürülebilir geleceğine de katkı sağlayacaktır. Bu desteklerden yararlanan üyelerimizden 'EGİAD sayesinde' ifadesini duymak, bizim için en büyük mutluluk olacaktır" diye konuştu.

"Kadınlar ve gençlere ait işletmelere ilave puan sağlayacak"

Toplantıda İZKA tarafından geçtiğimiz ay ilan edilen ve toplam bütçesi 60 milyon TL olan "Üretimde Yeşil Dönüşüm" Mali Destek Programı'nın kadınlar ve gençlere ait işletmelere ilave puan sağlayacak yapısıyla dikkat çektiği belirtildi. Programın 29 Ağustos'ta sona erecek başvuru süreci öncesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının zamanlaması, katılımcılar tarafından da isabetli bulundu. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan ve İzmir'e özgü yatırım önceliklerini içeren "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"nın da detayları paylaşıldı. Programın yerel sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak büyük ölçekli yatırımlara yol gösterici olması bekleniyor.

Toplantı katılımcıların sorularıyla interaktif bir biçimde tamamlanırken, EGİAD'ın sürdürülebilir kalkınma vizyonunu sahaya taşıma kararlılığı bir kez daha vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, Yerel Yönetim, Ekonomi, Çevre, Yaşam, izmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İZKA ve EGİAD'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Sadettin Saran’dan Ali Koç’u çok kızdıracak sözler Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü
Diyarbakır’da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı Diyarbakır'da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı
İsrailli orta saha, Amed’e imza attı İsrailli orta saha, Amed'e imza attı
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti

18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
07:15
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
02:56
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
00:27
İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
23:45
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
23:27
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
23:11
Galatasaray ayrılığı duyurdu
Galatasaray ayrılığı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 19:15:15. #7.12#
SON DAKİKA: İZKA ve EGİAD'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.