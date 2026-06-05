Başkan Tugay\'dan UFI Avrupa Konferansı\'nda dünyaya çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde düzenlenen UFI Avrupa Konferansı, 36 ülkeden yaklaşık 400 fuarcılık profesyonelini Fuar İzmir'de buluşturdu. Konferansın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yeni iş birlikleri geliştirelim, uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirelim ve geleceği birlikte inşa edelim" çağrısında bulundu.

Türkiye'de fuarcılığın doğduğu kent olan İzmir, 52 yıl aradan sonra yeniden UFI Avrupa Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ organizasyonunda 3-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen konferans, 36 ülkeden yaklaşık 400 fuarcılık profesyonelini Fuar İzmir'de bir araya getirdi. Ünlü sunucu Chloe Richardson'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını İngilizce yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konukları kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzmir'in tarih boyunca ticaretin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "52 yıl sonra yeniden uluslararası bir UFI organizasyonuna ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur. Bu buluşma yalnızca bir konferans değil, aynı zamanda kentimizin köklü ticaret ve fuarcılık birikiminin sürdüğünün güçlü bir göstergesidir. Türkiye'de fuarcılığın temelleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla bir asırdan fazla süre önce bu şehirde atıldı. Tarihi Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına uzanan İzmir Enternasyonal Fuarı da 1947 yılında UFI üyeliği alan ilk Türk fuarı oldu. Bu nedenle İzmir'i 'Fuarlar Şehri' olarak tanımlıyoruz" dedi.

Başkan Tugay'dan iş birliği çağrısı

Konuşmasında katılımcılara açık bir çağrıda bulunan Başkan Tugay, Fuar İzmir'in Türkiye'nin en büyük, en modern ve en gelişmiş fuar kompleksi olduğunu vurguladı. Fuar İzmir'in güçlü teknik altyapısı ve yüksek kapasitesinin yanı sıra mermerden modaya kadar birçok sektörde düzenlenen uluslararası ihtisas fuarlarına ev sahipliği yaptığını belirten Tugay, tesisin küresel ölçekte önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Konferans boyunca sürdürülebilirlikten yapay zeka destekli yeni nesil fuar modellerine kadar sektörün geleceğini şekillendirecek pek çok başlığın ele alınacağını ifade eden Tugay, "36 ülkeden gelen 400'ü aşkın sektör profesyonelinin oluşturacağı sinerjinin, küresel fuarcılık endüstrisi için yeni bir dönüm noktası oluşturacağına inanıyorum. Sizleri, Fuar İzmir'in sunduğu güçlü altyapı ve imkanlardan yararlanmaya, aynı zamanda İzmir'in üretim ve ticaret kültürünün bir parçası olmaya davet ediyorum. Bu eşsiz platformda yeni iş birlikleri geliştirelim, uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirelim ve geleceği birlikte inşa edelim" dedi. Başkan Tugay, konuşmasının sonunda organizasyona katkı sunan UFI yetkilileri ile İZFAŞ çalışanlarına teşekkür ederek tüm katılımcılara verimli ve başarılı bir konferans diledi. Başkan Tugay konuşmasının ardından konferansın geleneksel başlangıç zilini çaldı.

"Avrupa'daki en yüksek katılımlı konferans"

UFI Avrupa Bölge Direktörü Nick Dugdale-Moore, İzmir'de düzenlenen organizasyona ilişkin dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Konferansın hazırlık süreci ve ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Moore, UFI Avrupa Konferansı'nın bugüne kadarki en yüksek katılımlı Avrupa konferansı olduğunu söyledi. Yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Moore, organizasyona katkı sunanlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

İzmir'in tarihi, kültürel, turistik değerleri tanıtıldı

İzmir'de daha önce 1966 ve 1974 yıllarında UFI kongreleri düzenlenmişti. Türkiye'de modern fuarcılığın temellerinin 1923 İzmir İktisat Kongresi ile atıldığı kent, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 1947 yılında UFI üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte uluslararası fuarcılık ağında önemli bir yer edinmişti. Yarım asrı aşan aranın ardından kentte gerçekleştirilen UFI Avrupa Konferansı da İzmir'in fuarcılıktaki köklü birikimini ve güçlü konumunu, yeniden Avrupa fuarcılık sektörünün gündemine taşıyor. Program süresince konuklar, İzmir'in mimari mirasını, kent kültürünü ve körfez yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu. Katılımcılar, kentin tarihi ve sosyal dokusunu yerinde gözlemleyerek İzmir'i farklı bir perspektiften deneyimledi. - İZMİR