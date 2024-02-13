İzmir Adnan Menderes Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2024 yılı ocak ayında 738 bin 670 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 546 bin 218, dış hat yolcu trafiği ise 192 bin 452 olarak gerçekleşti. İniş-kalkış yapan uçak trafiği ise toplamda 5 bin 51'e ulaştı. Yük trafiği ise 9 bin 705 ton olarak kaydedildi.

13.02.2024 12:13
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İzmir Adnan Menderes Havalimanının 2024 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklanırken, ocak ayında 738 bin 670 yolcuya hizmet verildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanının 2024 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanında ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 546 bin 218, dış hat yolcu trafiği 192 bin 452 oldu. Böylece ocak ayında, toplam 738 bin 670 yolcuya hizmet verildi. Ocak ayında, İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 586, dış hatlarda bin 465 olmak üzere toplamda 5 bin 51'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda 9 bin 705 ton oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir Adnan Menderes Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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