İzmir Buca Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Yeşil Vatan"ı gece gündüz demeden savunmaya devam ettiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."