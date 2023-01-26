İzmir'de Suya İndirim - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Suya İndirim

26.01.2023 18:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağılı İZSU Genel Müdürlüğü’nün olağanüstü genel kurulunda, kent genelindeki tüm su abonelerine yansıtılacak indirim kararı alındı. Buna göre; konut ve konut dışı abonelerin ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim yapılacak. Konut tarifeleri ile ilişkili olan tarım ve hayvancılık aboneleri, şehit-gazi aboneleri ve engelli abonelerinin ilk kademelerinde de yüzde 7 oranında indirim uygulanacak. Böylece indirimden 2 milyon abone faydalanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağılı İZSU Genel Müdürlüğü'nün olağanüstü genel kurulunda, kent genelindeki tüm su abonelerine yansıtılacak indirim kararı alındı. Buna göre; konut ve konut dışı abonelerin ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim yapılacak. Konut tarifeleri ile ilişkili olan tarım ve hayvancılık aboneleri, şehit-gazi aboneleri ve engelli abonelerinin ilk kademelerinde de yüzde 7 oranında indirim uygulanacak. Böylece indirimden 2 milyon abone faydalanacak.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı ocak ayı olağanüstü genel kurul toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun başkanlığında, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki meclis salonunda bugün yapıldı. Toplantıda, İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanacak su ve atık su tarifeleri görüşüldü.

Mahalle statüsüne geçen köy ve beldelerde uygulanan yüzde 50 ve yüzde 75 indirimli tarifelerin Sayıştay raporları doğrultusunda kaldırılması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İZSU Genel Müdürlüğü, 6360 ve 5216 sayılı yasalarla görev alanına giren yerleşimlerdeki indirimli su tarifelerinin yasal düzenleme nedeniyle kaldırılması üzerine kent genelindeki abonelere yansıtılacak indirim kararı aldı.

Bu kapsamda İZSU Genel Müdürlüğü, yeni düzenleme ile oluşacak gelir artışını kent genelindeki abonelere indirim olarak yansıtacak. Konut ve konut dışı abonelerin ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim yapılacak. Tarımsal üretim desteğini sürdürmek için "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu çerçevesinde İzmir genelindeki tarım ve hayvancılık tarifesindeki aboneler için ise yüzde 75 indirimli uygulama devam ettirilecek.

2 MİLYON ABONE FAYDALANACAK

Konut tarifeleri ile ilişkili olan tarım ve hayvancılık aboneleri, şehit-gazi aboneleri ve engelli abonelerinin ilk kademelerinde de yüzde 7 oranında indirim uygulanacak. Böylece indirimden 2 milyon abone faydalanacak.

RESMİ DAİRE ABONELERİNE DE İNDİRİM VAR

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun'un 86. maddesine eklenen "Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti, tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez" düzenlemesene istinaden resmi daire abonelerinin su fiyatında da aynı oranda indirim uygulanacak. Ayrıca 3 Ocak tarihinde TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi'ndeki yüzde 0,24 oranındaki azalış da 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmaz üzere tarifeye yansıtılacak. Her ay açıklanan ÜFE oranının sonraki ayın tarifesine yansıtılması uygulamasına da devam edilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Botanik Expo İzmir'in Bilinirliğini Artıracak Botanik Expo İzmir'in Bilinirliğini Artıracak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Kent ve Yapay Zekâ Çalışmaları Sürüyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Kent ve Yapay Zekâ Çalışmaları Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Suya İndirim - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Premier Lig devinden deprem gibi karar! Chelsea'de tam 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor
17:43 Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu! Ekmek almak için şehir merkezine gidiyorlar
15:52 Tayland'dan Türkiye'ye 3 alanda işbirliği teklifi: Üretim merkezi olabiliriz
17:34 İzmir'de suya yüzde 7 indirim yapıldı! 2 milyon abone indirimden faydalanacak
17:30 Rize'de vicdanları sızlatan görüntüler! Gözü dönen adam, zavallı köpeğe sopayla defalarca vurdu
17:20 Tesla'nın açıklaması Bitcoin'i son 5 ayın zirvesine çıkardı
17:14 Bitcoin'de Tesla etkisi! Lider kripto para birimi son 5 ayın zirvesini gördü
17:06 Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme başlattı
17:13 Park yasağını delenler yandı! İstanbul'da araç çekme ücreti yüzde 60 zamlandı
17:13 Dördüncü çeyrek verileri açıklandı! ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 19:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Suya İndirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement