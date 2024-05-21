İzmir'de 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 10 Lira Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 10 Lira Olacak

İzmir\'de 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 10 Lira Olacak

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği komisyonu, İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatının 10 lira olması teklifini Ticaret Bakanlığına sundu. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, yeni fiyatın Ocak ayında belirlenmesi gerektiğini ve Bakanlık onayından sonra geçerli olacağını belirtti.

21.05.2024 11:23
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İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatının 10 lira olması yönündeki teklif, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği komisyonu tarafından Ticaret Bakanlığına sunuldu. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, "Ocak ayında olması gereken fiyatı 17 Mayıs'taki İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantımızda komisyondan geçirmiş bulunmaktayız. Bakanlık onayından sonra yeni fiyatımıza geçmiş olacağız" dedi.

İzmir'de, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de 200 gram ekmeğin 10 TL olması için hazırlanan zam tarifesi 17 Mayıs'ta Ticaret Bakanlığına iletildi. Bakanlık onayından geçmesi durumunda kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den satışa sunulacak.

" Zam, maliyetin çok altında kalmaktadır"

Ekmek için sunulan yeni fiyat tarifesinin asıl sebebinin artan maliyetler olduğuna dikkat çeken İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, "İzmir'de 220 gram ekmek 9 TL olarak satılmaktadır; ancak işçilik, un fiyatları, elektrik, su, maya, mazot, doğal gaz gibi artan zamlar bizi tekrar ekmek zammı kararı almaya itmiştir. Artan maliyetlerden dolayı almış olduğumuz zam, maliyetin çok çok altında kalmaktadır. Fırıncı meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar sadece maliyet artışlarıyla bitmemektedir. Fırınlarda çalışacak yetişmiş elaman bulamamak en büyük sıkıntımızdır. Vatandaşımızın sofralarına ekmek sunmak için canla başla, 7 gün 24 saat ailemizle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bakanlık onayından sonra yeni fiyatımıza geçmiş olacağız"

Sırtı, şu sözlere yer verdi:

"Bu nedenle elimden gelenin daha fazlasını yapmak boynumun borcudur. Ocak ayında olması gereken fiyatı 17 Mayıs'taki İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği toplantımızda komisyondan geçirmiş bulunmaktayız. Bakanlık onayından sonra yeni fiyatımıza geçmiş olacağız."

31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de 200 Gram Ekmeğin Fiyatı 10 Lira Olacak - Son Dakika

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