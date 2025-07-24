İzmir'de kurulacak doğal gaz dağıtım tesisi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İzmir'in Dikili ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Son Dakika › Ekonomi › İzmir'de Acele Kamulaştırma Kararı - Son Dakika
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