İzmir'de Altın Fiyat Ekranı Kapatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kuyumcular Odası, fahiş fiyat artışları nedeniyle ziynet altın fiyat ekranlarını kapattı.

İzmir'de altın piyasasında yaşanan hareketlilik ve oluşan uzun kuyrukların ardından İzmir Kuyumcular Odası, ziynet altın fiyat ekranlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Son günlerde altın talebindeki artış nedeniyle kentteki kuyumcularda büyük yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerde altın stokları tükendi. Yaşanan bu gelişmelerin ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarının ardından İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ziynet altınlarda uygulanan fiyat politikasının değiştirildiğini ve darphane ürünlerine ilave bedeller konulduğunu belirten Buyrukçu, "Piyasada fahiş fiyat oluşumuna zemin hazırlanması ve bu durumun karaborsacılık anlayışını beslemesi nedeniyle İzmir Kuyumcular Odası olarak, esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ziynet altın fiyat ekranlarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunmaktayız. Merkezde oluşan bu sağlıksız fiyatlama düzeni normalleşinceye kadar sürecin yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Kuyumcular Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 16:06:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.