İzmir\'de Ayakkabı Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden İzmir'de açılan mesleki eğitim merkezi, ayakkabı sektörüne nitelikli eleman yetiştiriyor.

En fazla ayakkabı üreten iller sıralamasında üçüncü sırada yer alan İzmir, beşeri sermayesi ve başarılı işçiliği ile öne çıkıyor.

Sektörün gelişmesi ve nitelikli üretimin artması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi (AYKÜSAN) yönetimi iş birliğinde AYKÜSAN Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu.

İlk öğrencilerini bu eğitim öğretim yılı başında alan ve farklı meslek gruplarına yönelik 6 bölümün bulunduğu merkezde, ayakkabı ve saraciye teknolojisi bölümü sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Ortaokul mezunlarının kayıt yaptırabildiği AYKÜSAN Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrenciler, lise birinci sınıftan başlayarak 4 yıl boyunca haftada 1 gün okulda teorik, 4 gün ise işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Ayakkabı ve saraciye teknolojisi bölümü 80 öğrenci, eğitimlerde ayakkabı üretimi ve modelliği ile saraciye üretimi ve modelliğini öğreniyor.

"Usta" olarak mezun olacaklar

Mesleki eğitim merkezinin müdürü Nurgül Gökalp, AA muhabirine öğrencilerin teorik eğitimle sınırla kalmadığını, uygulamalı eğitimle sektöre hazır halde yetiştiğini söyledi.

Öğrencilere kalfalık sınavı yapılarak belge verdiklerini ifade eden Gökalp, "Son yıllarında öğrencilerimiz ustalık sınavına girecek. Başarılı olan öğrencilerimiz usta olarak mezun olacak. Öğrencilerimiz mezuniyetinde meslek diploması sahibi olacak. Sektöre en büyük desteğimiz öğrencileri iyi eleman olarak yetiştirmek. Gençler 9. sınıftan itibaren meslekle ilgili bütün bilgi deneyime sahip oluyor. Böylece öğrencilerimiz sektörün gelişmesi adına büyük katkı sunacak ve ülke ekonomisine büyük destek verecekler." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Ayakkabı Komitesi Meclis Üyesi Faruk Hanoğlu ise kentte 1600'e yakın ayakkabı üretim yerinin bulunduğunu söyledi.

İzmir'in ayakkabı sektörünün yıllık 300 milyon dolar ihracat kapasitesine sahip olduğunu anlatan Hanoğlu, "Ayakkabı üretiminde Türkiye'de 3. sıradayız. İzmir'de Balkanlar ve Orta Doğu'nun en büyük ayakkabı sanayi sitesi bulunmaktadır. İmalatta çok kaliteli, düzgün ve ihracat odaklı ciddi sayıda firmalarımız mevcut." ifadelerini kullandı.

Hanoğlu, ayakkabı üretiminde önemli etkenlerden birinin beşeri sermaye olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu okulumuzda bizim olmazsa olmazımız iş gücümüz var. Çünkü ayakkabı sektörü iş gücü ve emeğin yoğun olduğu bir sektör. Okulumuza ihtiyacımız vardı. Öğrencilerimize iş olanağı sağlayacak kapılarımız var. Eğitimli iş gücü zaten yıllardır bizim karın ağrımızdı ve büyük ihtiyacımızdı. Çok şükür bugün mesleki eğitim merkezi sayesinde eğitimli iş gücümüze kavuşuyoruz."

Merkezin 9. sınıf öğrencisi Kemal Muhammet ise ayakkabıcılığın baba mesleği olduğunu belirterek, kendisinin de ayakkabı imalatında çalışacağını söyledi.