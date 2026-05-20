İzmir'de Bayram Öncesi Ulaşım Denetimi

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogarda ücret tarifelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada fiyat istikrarının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen denetimler kapsamında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yazıhanelerde bilet ücretleri incelendi.

Ücret tarifelerinde haksız artış yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, fiyat listelerinin görünür şekilde bulunması uyarısında bulundu.

Aykırı uygulamalara para cezası

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin bayrama yönelik il ve ilçe otogarlarında bugüne kadar yaptığı denetimlerde 67 seyahat işletmesinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği, bu işletmelere 615 bin 815 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Otogarlardaki kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde ise kanun ve yönetmeliğe aykırı uygulamaları belirlenen işletmelere de 63 bin 568 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Açıklamada Buca, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Bergama ilçelerindeki sebze meyve hallerinde 73 işletmede denetim gerçekleştirildiği de ifade edildi.