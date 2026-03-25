İzmir\'de Ekmek Fiyatına Zam

Kentte 15 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte daha önce 15 TL olan 200 gram ekmeğin 17,50 TL'den satılacağı açıklandı. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe zammı 2025'in Aralık ayında talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktararak, "Ekmeğin gramajını artırıp 20 TL olmasını talep ettik ancak 200 gramının 17,5 TL olmasında mutabık kaldık. Bu da sektöre can suyu oldu" dedi.