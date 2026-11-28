Ilıman ikliminin tekne üretiminde maliyet avantajı sağlamasıyla farklı illerden üreticilerin yatırım adresi haline gelen İzmir, artan firma sayısı ve gelişen üretim kapasitesini ihracat başarısına dönüştürdü.

Tekne gövdelerinde kullanılan polyester ve elyafın sertleşme sürecinde belirli hava sıcaklıklarına ihtiyaç duyulması, tekne üretiminde iklim koşullarını önemli bir maliyet unsuru haline getiriyor.

İzmir'in yılın büyük bölümünde üretime elverişli hava koşullarına sahip olması, ısıtma ve soğutma giderlerini azaltarak kenti üreticiler açısından cazip kılıyor.

Bu avantajın etkisiyle özellikle İstanbul, Bursa ve Yalova gibi sektörün yoğunlaştığı illerden bazı üreticiler son 5 yılda İzmir'e yatırım yaptı. Kentte faaliyet gösteren tekne üreticisi firma sayısı yaklaşık 40'tan 100'e yaklaşırken, mevcut işletmeler de kapasitelerini artırarak daha büyük ve farklı kullanım amaçlarına yönelik tekneler üretmeye başladı.

Üretim çeşitliliğinin ve kalitenin gelişmesiyle uluslararası pazarlarda daha fazla yer edinmeye başlayan İzmirli firmaların başarısı ihracat rakamlarına da yansıdı.

Ekim ayı ihracatında yüzde 274,5'lik artış

İzmir'in gemi, yat ve hizmetleri ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,2 artarak 46 milyon 151 bin dolardan 106 milyon 248 bin dolara yükseldi. Ekim ayı ihracatı da yüzde 274,5 artışla 3 milyon 85 bin dolardan 11 milyon 554 bin dolara çıktı.

İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yağınlı, AA muhabirine, salgın döneminde sektörde önemli bir büyüme yaşandığını söyledi.

İzmir ve çevresindeki hava koşullarının polyester tekne üretimine uygun olduğunu belirten Yağınlı, şöyle konuştu:

"Normalde 20-22 derece polyesterin kürlenmesi için uygun bir hava sıcaklığı. O yüzden tercih sebebi oldu. İstanbul'dan gelenler çok oldu. İzmir'in trafiğinin İstanbul'a göre daha uygun olması da tercih sebeplerinden biri. Şu anda İzmir'de İstanbullu üreticiler de üretime devam ediyor. Şu an 100'e yakın firma var."

Hedef ihracatı daha da artırmak

Yağınlı, altyapı eksiklerinin giderilmesiyle sektörün daha da gelişeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"En büyük hedeflerden biri ihracatın artması. İhracat yaparsan ülkeye döviz geliyor. Daha iyi fiyatlara satılabiliyor. Çünkü yurt dışında kaliteye daha çok önem veriliyor. Kaliteli yaptığımız zaman getirisi de daha fazla oluyor. Şimdi kalitemiz arttığı için onun yanında tabii ihracat da artıyor. Üyelerimizin birçoğu yurt içinde fuarlara katılıyor. Sağ olsun, devlet de bazı yerlerde destek sağlıyor."

İzmir'in liman kenti olması sektöre katkı sağlıyor

İzmir merkezli Mercan Yat firmasının yöneticilerinden Can Akduman ise ticari, su sporları ve gezi amaçlı tekneler ürettiklerini, ürünlerini 46 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

İzmir'in konumu ve liman kenti olmasının üreticilere avantaj sağladığını belirten Akduman, "Aynı zamanda Ege tarafından, Avrupa'dan gelen müşterilerin ortak buluşma yeri İzmir oldu. Liman kenti olmasının da İzmir için avantajı var." ifadelerini kullandı.

Kentte farklı boyutlarda tekne üretildiğini vurgulayan Akduman, şunları kaydetti:

"İhracatta her sene ilerlemeye, kendimizi geliştirmeye ve tanıtmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 4 metreden başlayıp 40 metrelik megayatlara, süperyatlara kadar İzmir'de çeşitli tersanelerde üretim devam ediyor. Olanaklar arttıkça İzmir'in potansiyeli de artmaya devam ediyor."