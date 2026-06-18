İzmir'de Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika
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İzmir'de Konut Satışları Düşüşte

İzmir\'de Konut Satışları Düşüşte
18.06.2026 14:59
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Mayıs 2026'da İzmir'de konut satışları %30,2 azalarak 5.624'e geriledi. En çok satış Menemen'de.

İzmir'de konut satışları Mayıs ayında çakıldı: En çok satış Menemen'de gerçekleşti

İZMİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de konut satışları 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 oranında azalarak 5 bin 624 oldu. Kentte Mayıs ayında en çok konut satılan ilçe ise 803 adetle Menemen oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 olarak gerçekleşti. İstanbul 18 bin 197 konut satışı ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 8 bin 21 satışla Ankara ve 5 bin 624 satışla İzmir izledi. En az konut satışının gerçekleştiği iller ise sırasıyla 51 ile Tunceli, 40 ile Hakkari ve 35 ile Ardahan oldu. İzmir'de geçtiğimiz yılın aynı döneminde konut satışı 8 bin 60 olarak kaydedilmişti.

İzmir'de bin 787 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında azalarak bin 787 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçti.

3 bin 837 konut el değiştirdi

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 oranında azalarak 3 bin 837 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 oldu.

İpotekli satışlar yüzde 3,5 arttı

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 oranında artarak bin 286 oldu. Mayıs ayında satışı yapılan konutların yüzde 22,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı sert düştü

İzmir'de Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 oranında azalarak 17 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 oranında azalarak bin 387 oldu. Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 268 ile Rusya Federasyonu, 125 ile İran ve 88 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Zirve Menemen'in, Bornova son sırada

İzmir'de 2026 yılı Mayıs ayında en fazla konut satışı Menemen'de gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerin sıralaması şu şekilde oluştu: Menemen: 803 konut, Torbalı: 608 konut, Buca: 584 konut, Karşıyaka: 459 konut, Karabağlar: 332 konut, Konak: 330 konut, Bayraklı: 300 konut, Çiğli: 295 konut, Bornova: 252 konut.

İş yeri satışlarında da düşüş sürüyor

İzmir'de iş yeri satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 668 oldu. Türkiye genelinde ise iş yeri satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 oranında azalarak 11 bin 434 olarak gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Menemen, İzmir, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika

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