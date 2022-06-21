İzmir'de kurban pazarı hareketliliği başladı - Son Dakika
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İzmir'de kurban pazarı hareketliliği başladı

21.06.2022 11:03

İzmir'de kurban pazarı hareketliliği başladı Bin 200 kiloluk sığıra 75 bin TL fiyat biçildi İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar kurban pazarında, Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

İzmir'de kurban pazarı hareketliliği başladı

Bin 200 kiloluk sığıra 75 bin TL fiyat biçildi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar kurban pazarında, Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Ağırlığı 1 ton 200 kilogramı bulan "Sabri Başkan" isimli sığır 75 bin TL'den satışa sunulurken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 20 gün kala İzmir'de hayvan pazarları hareketlenmeye başladı. Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar kurban pazarında da, kurbanlıklar satışa sunuldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, alıcılarını beklemeye başladı.

Pazarda küçükbaş hayvanlar yaklaşık 3 bin TL'den satılırken, büyükbaş hayvanın fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor. Satıcılardan alınan bilgiye göre, büyükbaş hayvanların ortalama fiyatının 27 binden başladığı ifade edildi.

"75 bin TL fiyat biçtik"

Pazarda en dikkat çeken hayvan ise ağırlığı 1 ton 200 kilogramı bulan "Sabri Başkan" isimli sığır oldu. Şu ana kadar 60 bin TL teklif verilen sığır için biçilen fiyat ise 75 bin TL.

Batman Hasankeyf'ten gelen hayvan satıcısı Mehmet Günay, "Pazar 1 Haziran'da kuruldu. Şu ana kadar 8 adet hayvan sattım. Çadırların çoğunda hayvan çok azaldı. Burada 500-600 adet hayvan kaldı. İzmir'in en büyük hayvan pazarı burası. Pazarın en büyük hayvanı bende. Sabri Başkan adında Simental ırkı sığırım var. 1 ton 150 ile 1 ton 200 kilogram arasında bir ağırlığı var. 75 bin TL fiyat biçtik" dedi.

"60 bin TL teklif eden oldu"

Bir diğer hayvan satıcısı Cihan Kale ise "1 ton 150 kilogram Simental ırkı bir sığırım var. Buraya Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden geldik. Bu hayvanımıza 70 bin lira fiyat biçtik. 60 bin TL teklif eden oldu ama kabul etmedim. Ama 65 bin TL'ye bırakırız" diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan İzmir'e hayvan satmak için gelen Halit Bakış da, "Geçen sene toplam masrafımız 125 bin TL idi, bu sene 250 bini aştı. Geçen sene 150 TL'ye aldığımız yem, bu sene 375 TL oldu. Satın alan için de, satan için de zor. Şartlar geçen sene gibi değil; ama biz de mecburen hayvanımızı satmak zorundayız. Vatandaşlar yine de geliyor. Bu sene pazarlıklar konusunda biraz zorlanıyoruz. Onlar da haklı, biz de haklıyız" dedi.

Pazarın en genç hayvan satıcısı 15 yaşındaki Niyazi Türker de "Ben de kendime göre düve satıyorum. Hayvanlar bu sene çok pahalı. 7 bin 500 TL'ye kadar hayvan satıyorum. 9 bin TL'den düşürdüm. Daha da aşağı fiyata satamam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan pazara kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlarda, fiyatların arttığını; ancak bütçelerine göre hayvan bulmaya çalıştıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Genel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de kurban pazarı hareketliliği başladı - Son Dakika

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