İzmir\'de Madencilik İşçileri İş Bıraktı

İzmir'in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Eynez Enerji ve Madencilik işçileri, maaş ödemelerindeki aksamalar nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Eynez bölgesinde faaliyet gösteren Polyak Eynez Enerji ve Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, ücret ödemelerinde yaşandığı belirtilen gecikmeler nedeniyle iş bırakma eylemine başladı. Süreç, Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde yürütülüyor. Sendika temsilcileri, maden sahası önünde düzenledikleri basın açıklamasında, yaz aylarında yaklaşık 3 bin işçiden 1700'ünün işten çıkarıldığını, işçi sayısının 1200'e düşmesinin ardından işletmenin Çinli bir firmaya devredildiğini ifade etti. Açıklamada, devir işlemi sonrasında maaş ödemelerinde aksamalar yaşandığı, işçilerin yaklaşık 55 gündür ücretlerini alamadığı ve nakliye hizmeti veren firmaların da yaklaşık 3 aydır ödeme beklediği öne sürüldü.

Ücret ödemeleri ve devir süreci tartışması

Sendika yetkilileri, mevcut kömür stokunun satışıyla ödemelerin karşılanmaya çalışıldığını savundu. İşletme tarafından dile getirildiği belirtilen 'yurt dışından para transferinde zorluk yaşandığı' yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savunan sendika temsilcileri, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Jeolojik açıdan zor bir bölgede üretim yapıldığını belirten sendika, deniz seviyesine yakın ve yaklaşık 800 metre derinlikte faaliyet gösteren bir maden sahasında işçi haklarının aksatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Eylemin ilk aşamada 'paşa vardiyası' olarak adlandırılan vardiyada üretimin durdurulmasıyla başladığı bildirildi. İlerleyen günlerde diğer vardiyaların da sürece katılmasının planlandığı, ücretlerin yatırılmaması halinde üretimin kademeli olarak tamamen durdurulacağı açıklandı.

Açıklamada ayrıca satış sürecinin şeffaf olmadığı iddia edilerek, yapılan sözleşmelerin kamuoyuna açık biçimde paylaşılması çağrısında bulunuldu. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının durumuna ilişkin belirsizliklerin giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, yalnızca bu işletmede değil, bölgedeki diğer maden sahalarında da benzer hak kayıplarına karşı sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

İşletme yönetiminden ve ilgili kurumlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor. - İZMİR