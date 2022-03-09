İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu

09.03.2022 14:07
İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu

İzmir'de minibüs taşımacılığı indi bindi ücreti 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı.

İzmir'de minibüs taşımacılığı indi bindi ücreti 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uguz, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne minibüs taşımacılık ücretinde artış yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Merkezin son toplantısında alınan kararla kentte minibüs taşımacılığında tüm tarifelere 2,5 lira fiyat artışı uygulandığını, indi bindi ücretinin 5 liradan 7,5 liraya çıktığını aktaran Uğuz, yeni fiyat tarifesinin 21 Mart 2022'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Esnaf Odası, Akaryakıt, Minibüs, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement