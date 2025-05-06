İzmir'de Su Zammı Turizmi Tehdit Ediyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılması kararına ilişkin, "Yüksek maliyetler, girdilerdeki sürekli artışlar, bölgesel faktörler yatırımcıyı bölgeden uzak tutuyor." ifadelerini kullandı.

İşler, yazılı açıklamasında, su, atık su ve katı atık bedellerinin İzmir turizminin en ağır girdi kalemlerinden biri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim yapacağını vadederek göreve geldiğini hatırlatan İşler, "Belediye Başkanı Tugay, indirim bir yana sürekli fiyatlara bindirim yapıyor. Su fiyatlarında yüzde 100'leri bulan artışlar yetmedi, onların üzerine okkalı bir yüzde 35 daha zam yapıldı. İzmir turizminin durumu ortada. Yüksek maliyetler, girdilerdeki sürekli artışlar, bölgesel faktörler yatırımcıyı bölgeden uzak tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşler, suyun turizmin nitelikli ve sağlıklı yapılabilmesi için şart olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kaliteli hizmetin ve hijyenin ana maddesi sudur. Diğer turizm kentlerimizde turizmciyi ayakta tutacak makul seviyelerde fiyatlandırma yapılmaktadır. Biz bölge turizmcileri olarak derdimizi bir türlü anlatamıyoruz ya da bizi anlamak istemiyorlar. Su fiyatları, atık su ve katı atık bedelleri her il için bellidir. İzmir'in onlar karşısındaki durumu da bellidir. Rekabet gücümüzü yok eden, gelişmemizi, yeni yatırımlar yapmamızı, daha çok turistle kentimize daha çok katkı yapmamızı engelleyen bu bedellerin gözden geçirilmesini, oteller, konaklama tesisleri için insaflı tarifeler belirlenmesini istiyoruz. İzmirli turizmcinin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmakla değil, kentine en az nüfusu kadar turist getiren ve refahını yükselten sektör olarak anılmasını istiyoruz. Bundan kentte yaşayan herkes kazançlı çıkar."