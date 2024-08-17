İzmir'deki Tekstil Firması Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'deki Tekstil Firması Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor

İzmir\'deki Tekstil Firması Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor

İzmir'de faaliyet gösteren bir tekstil firması, tasarım alanındaki staj programıyla moda eğitimi alan üniversite öğrencilerini sektöre kazandırıyor. Firmaya ait fabrikalarda staj yapma imkanı sunulan öğrenciler, kendi tasarımlarını üretme fırsatı da elde ediyor. Başarılı olan öğrenciler, mezun olduktan sonra firmada tasarımcı olarak istihdam ediliyor.

17.08.2024 12:51
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İzmir'de, özellikle Avrupa ülkelerine yaptığı ihracatla ön plana çıkan bir tekstil firması, tasarım alanındaki staj programıyla üniversitelerde moda eğitimi alan öğrencilerini sektöre kazandırıyor.

Kentte 1987 yılında aile şirketi olarak kurulan tekstil firması, İzmir'deki fabrikalarında yaklaşık 2 bin çalışanla ürettiği ürünle yıllık 200 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiriyor.

İzmir, İngiltere ve İspanya'daki tasarım ofisleri bulunan firma, Avrupa ve İngiltere pazarında önemli bir rol oynuyor. Yeni tasarımcılar yetiştirmek için üniversitelerin ilgili bölümündeki öğrencilere staj programı hazırlayan firma, bu çalışmayı 4 yıldır sürdürüyor. Program kapsamında, üniversitelerin 3 ve 4. sınıf öğrencileri fabrikada eğitim alıyor.

Düzenlenen yarışmayla seçilen öğrencilere, stajları tamamlandığında kendi tasarladıkları kıyafetleri üretme imkanı da veriliyor.

Başarılı olan öğrenciler, okullarını tamamladıktan sonra firmalar tarafından tasarımcı olarak istihdam ediliyor.

" Türkiye'nin farklı farklı üniversitelerinden buraya geliyorlar"

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, AA muhabirine, tekstilin farklı kollarında hem perakende de hem giysi hem de kumaş üretiminde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Ürettikleri ürünlerin yüzde 96'sını ihraç ettiklerini dile getiren Ünlütürk, tasarımın kendileri için ayrı bir önemi sahip olduğunun altını çizdi.

Dünyanın büyük perakendecileriyle çalıştıklarını anlatan Ünlütürk, şöyle devam etti:

"Fakat bunu tamamıyla kendi tasarımlarımızdan yapıyoruz. İspanya, İngiltere ve İzmir'deki tasarım ofislerimiz sayesinde toplam 30'dan fazla tasarımcımızla her gün müşterilerimize yeni tasarımlar sunuyoruz. Bunu devam ettirebilmek için de insan kaynağı bizim açımızdan çok önemli. 4 seneden beri Sun Design Project adında bir proje yürütüyoruz. Türkiye'nin farklı farklı üniversitelerinden öğrenciler buraya geliyorlar. Öncelikle dijital ortamda 2 hafta tasarım yapmayı öğreniyorlar arkasından da fabrikamıza gelerek kendi tasarımlarını reel bir ortamda hayata geçiriyorlar. Biz de onlara yol gösteriyoruz. Bu Türkiye'deki tekstil sektörü açısından çok değerli bir proje. Arkadaşlarımız hem kendi aralarında çok güzel bir network oluşturuyorlar hem de yeni fikirleriyle bize de vizyon kazandırıyorlar."

"Fabrikaya gelince sanal dünyadan gerçek dünyaya geçmişiz gibi hissettim"

Staj programına katılan öğrencilerden Aleyna Gülşahin de düzenlenen yarışmayla tasarım eğitimine katılma hakkı elde ettiğini vurguladı.

Üretim alanında pratik kazanma şansı yakaladıklarını anlatan Gülşahin, "Kumaş seçimini öğreniyoruz. Kendi tasarımlarımızın nasıl olduğunu görüyoruz. Pratik, çok farklı bir şey. Fabrikaya gelince sanki sanal dünyadan gerçek dünyaya geçmişiz gibi hissettim. Heyecan verici." dedi.

Öğrencilerden Samet Tapuz da moda öğrencisi olarak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ifade ederek "İş insanlarıyla birlikte olmak güvende hissettiriyor. Üretim süreci çok uzun bir süreç. Burada öğreniyoruz. Kendi tasarımımı da hazırladım. Koleksiyon için kumaş seçimlerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'deki Tekstil Firması Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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