İzmir'deki Turizm Fuarına İlgi Eksikliği

Ekonomi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir'de dün başlayan 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi (TTİ İzmir) ile 1. Sağlık Turizmi Fuarı'nın açılışına gerekli ilginin gösterilmemesinden ötürü üzgün olduklarını bildirdi.

İşler, yaptığı yazılı açıklamada, TTİ İzmir'in, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük fuarı olduğunu belirtti.

Fuarın açılışına ilginin sınırlı kaldığını aktaran İşler, şu ifadelere yer verdi:

"Gururumuz dediğimiz böyle bir fuarın açılışında kentin kanaat önderlerinin bulunmaması büyük eksikliktir. Sanki sözleşmiş gibi katılmamaları manidardır. Fuara ve İzmir turizmine destek verilmediğinin göstergesidir. İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük, turizmde ise ilklerin öncü şehridir. Bu yıl TTİ İzmir'in 18.'si yapılmaktadır. Ne Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı ne Sayın Ticaret Odası Başkanı'mızı ne de Sayın TÜRSAB Başkanı'mızı açılışta aramızda göremedik. Turizmiyle övündüğümüz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fuara katılarak turizme verdikleri önemi göstermelerine ne kadar sevindiysek kendi kentimiz için o kadar üzüldük."

İşler, açılış konuşmalarına bile katılımın sınırlı sayıda olmasını eleştirerek, "Maalesef İzmir turizmine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Çok yüksek su paraları, katı atık ve atık su paralarından başlayarak büyük zorluklarla turizm yapmaya çalışan, EMITT gibi önemli bir fuarda temsil bile edilmeyen İzmir turizmcisi kendi kentindeki bu büyük organizasyonda da yalnız bırakılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.