Zorlu kestane hasadı başladı - Son Dakika
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Zorlu kestane hasadı başladı

16.10.2022 10:04

Zorlu kestane hasadı başladı ,-Komando gibi ağaçlara tırmanıyorlar İzmir Tire'nin dağlık kesimlerinde yetişen kestanede hasat dönemi başladı.

Zorlu kestane hasadı başladı

,- Komando gibi ağaçlara tırmanıyorlar

İZMİR - İzmir Tire'nin dağlık kesimlerinde yetişen kestanede hasat dönemi başladı. Üreticiler, tıpkı komando gibi ağaçlara tırmanarak kestane silkimi yapıyor.

Havaların serinlemesi ile birlikte Tireli üreticileri tatlı bir telaş sardı. Sabahın erken saatlerinde kestane bahçelerine ulaşan üreticiler, yüksekliği 15-20 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak ellerindeki sırıklarla kestane silkimi yapıyor. Önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için komandolar gibi ağaçlara tırmanan özel eğitimli işçiler, gün boyu kestane silkiyor. Silkilen kestaneler yaklaşık 2 ay gömüye alınıyor, dış kabuğunun çürümesi bekleniyor. Ardından makinelerle kabuğu ayrılan kestaneler, pazarlarda tüketici ile buluşuyor. Aylardır yağmura hasret olan Ege Bölgesinde hüküm süren kuraklık nedeniyle rekoltenin bu yıl düşük olduğu belirtildi. Üreticiler, kestane ağaçlarında oluşan dal kanserinin de kestane verimini her yıl düşürdüğünü söyleyerek dal kanseri hastalığına çare bulunmadığı takdirde bölgede kestane kalmayacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

Komando, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorlu kestane hasadı başladı - Son Dakika

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