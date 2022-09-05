İzmir haberleri... İzmir Demir Çelik Üretimde Geçici Olarak Vardiya Azalttı

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ, çelikhane ve çubuk haddehanesi bölümlerinde geçici olarak vardiya azalttığını açıkladı.

İnşaat demiri pazarında yaşanan dönemsel daralmanın ardından ürün talebinde yaşanan azalma nedeniyle vardiya azaltma kararı alan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. bunu Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İzmir Demir Çelik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Uzun çelik ürünleri (nervürlü inşaat demiri) pazarında yaşanan dönemsel daralma neticesinde ilgili ürün talebinde azalma yaşanmaktadır. Artan üretim maliyetleri ve ekonomik koşullar gereği, proaktif yönetim anlayışı çerçevesinde kaynakların daha etkin, verimli kullanılması ve olası maliyet zararlarını önlemek amacıyla;

Şirketimiz üretiminin Çelikhane bölümünde üretime geçici olarak bir vardiya ara verilerek üretimimizi iki vardiyaya, Çubuk Haddehanesi bölümünde ise üretime geçici olarak iki vardiya ara verilerek üretimimizi bir vardiyaya düşürmüş bulunmaktayız. Profil Haddehane tesisimizde üretim normal düzeninde devam edecektir.

Alınan bu aksiyonlar geçici olup, operasyonlarının devamlılığını teminen uzun çelik ürünleri (nervürlü inşaat demiri) pazarında yaşanacak gelişmeler, üretim maliyetleri, talep ve siparişler göz önünde bulundurularak dinamik olan bu sürecin içerisinde söz konusu vardiyalar artırılabilecektir."