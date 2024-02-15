İzmir İl Milli Eğitim Müdürü: Meslek liselerine olan ilgi artırılmalı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Torbalı Ticaret Odası (TTO) Şubat Ayı Meclis ve Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'na katıldı.
TTO'dan yapılan açıklamaya göre Ömer Yahşi, toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'de 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yalnızca yüzde 32'sinin meslek liselerini tercih ettiğini belirtti.
Bu rakamın yüzde 60-70'ler seviyesine çıkarılması gerektiğini aktaran Yahşi, şöyle dedi:
"Çocuklarımıza dikte etmeden, mesleki eğitimde ciddi bir noktaya gelmeliyiz. Burada; rehber öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve sanayicilerimize önemli roller düşüyor. Bu şekilde, kalifiye eleman probleminin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki; Anadolu liselerimizin çoğunu meslek liselerine çevirmeliyiz. İzmir'in Anadolu liselerine değil, meslek liselerine ihtiyacı var."
Mesleki eğitim konusunda Torbalı'ya özel bir önem verdiklerini de kaydeden Yahşi, "Sanayicilerimizin de desteği ile firmalarımızı birer kurs merkezi haline getirebiliriz. Bu şekilde öğrencilerimiz son model teçhizatla, işi ustasından öğrenebilir. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise mesleki eğitime olan ilginin gittikçe azaldığını vurguladı.
Torbalı'nın 1500'ü aşkın sanayi kuruluşuna ve 3 bine yakın ticarethaneye ev sahipliği yaptığını kaydeden Olgun, "İlçemizdeki endüstri meslek lisesinin metal bölümüne geçtiğimiz sene kayıt olan öğrenci sayısı 65, mezun olan öğrenci sayısı 22; mobilya bölümüne kayıt olan öğrenci sayısı 67, mezun olan öğrenci sayısı ise 21'dir. Halbuki bu iki alan için Torbalı sanayisinin 20 bin mezuna ihtiyacı var. Öğrencimizin yüzde 30'u üniversiteye devam etmeli geri kalan kısmı meslek sahibi haline getirilmeli." dedi.
Fabrikaları meslek atölyesine çevrilebileceğini kaydeden Olgun, "Eğer mevzuat uygun hale getirilirse, Torbalı Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İzmir İl Milli Eğitim Müdürü: Meslek liselerine olan ilgi artırılmalı - Son Dakika
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