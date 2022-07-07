İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında

07.07.2022 13:10

İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında Mahmure Sürük: "Bütün otel odalarımız dolu, hazırlıklarımızı yaptık" "Amerika'dan geldik.

İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında

Mahmure Sürük: "Bütün otel odalarımız dolu, hazırlıklarımızı yaptık"

"Amerika'dan geldik. Yeryüzündeki cennet burası"

İZMİR - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'nde, Kurban Bayramı öncesi turizm hareketliliği arttı. Sığacık Kale içindeki butik otellerin sahipleri, "Otellerde şuan doluluk yüzde 80-90 civarında. Bayramın 1. gününden itibaren otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşacak" dedi.

Marinası, 3 bin yıllık antik kentin kalıntıları ve çevredeki plajlarıyla Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin bayram öncesi uğrak yeri oldu.

Sığacık'a yoğun talep olduğu belirtilirken, butik oteller rezervasyon taleplerine yetişmeye çalışıyor. Otellerdeki doluluğun yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilirken, oteller misafirlerinin mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

"Bu yılda bütün otel odalarımız dolu, hazırlıklarımızı yaptık"

Tatil için her bütçeye uygun işletme olduğunu belirten butik otel sahibi Mahmure Sürük, "Bu yılda bütün otel odalarımız dolu, hazırlıklarımızı yaptık. Sığacık'ımız çok güzel herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Sığacık'ın nostaljik işletmecilerinden Ali Kuter, "Bayramda odalarımız dolu. Sığacık'ın tarihi dokusu itibariyle kale duvarına yapıldığı için tarihi bir durumu söz konusu. Bizde bu dokuyu koruyarak nostaljiyi devam ettiriyoruz" diye aktardı.

"Amerika'dan geldik. Yeryüzündeki cennet burası"

Tatil için Sığacık'ı tercih eden Şahin Şimşek, "Kurban Bayramı için geldik. Sığacık'ın tarihi dokusunu çok beğendik. Muhteşem yerler, herkesin gezip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Amerika'dan tatil için Sığacık'a gelen Azeri vatandaşı Moazzanı Farzad da, "Kurban Bayramı tatili için Amerika'dan geldik. Yeryüzündeki cennet burası. Burada tarih ve doğa iç içe her şey çok güzel. Burada romantik sokaklar var" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
AYDIN'DA BAYRAM ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI AYDIN'DA BAYRAM ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI Batman otogarında bayram hareketliliği Batman otogarında bayram hareketliliği
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 14:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement