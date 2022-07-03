İzmir'in "Yeşil Koridor" planları askıda

İzmir'in 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO (Botanik EXPO) için hazırlıklar sürüyor. EXPO alanı Yeşildere için hazırlanan imar plan değişikliği kararlarının onaylanarak askıya çıkarılması hakkında konuşan Başkan Soyer, "Böylelikle Kültürpark'tan daha büyük bir yeşil alanı şehre kazandıracak EXPO 2026 projesi için önemli bir aşama geçilmiş oldu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabaları sonucunda kentin 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı dünyanın en önemli Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunun düzenleneceği Yeşildere için hazırlanan imar planı değişikliği kararları onaylanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edildi ve askıya çıkarıldı. 35 hektarlık alanda kullanım kararlarını yeniden düzenleyen planlarla yaklaşık 100 hektarlık alanda düzenlenecek ve sonrasında "Yeşil Koridor" olarak kente kazandırılacak.

EXPO 2026 ile Kültürpark'tan büyük bir yeşil alan şehre kazandırılacak

Başkan Tunç Soyer, Yeşildere için hazırlanan imar plan değişikliği kararlarının onaylanarak askıya çıkarılmasının önemli bir aşama olduğunu vurguladı. EXPO'nun İzmir'in kalkınması için bir kaldıraç olacağını ifade eden Başkan Soyer, "Türkiye'de ilk yeşil dönüşüm projesi Yeşildere'de başlayacak. Kentin en önemli arterlerinden biri olan Yeşildere, kente yakışır bir görünüme kavuşacak. İzmir'in uzun yıllardır çözülmeyen sorunlardan birini de böylece sona erdireceğiz. Kendi haline bırakılmış Yeşildere, Kültürpark'tan da büyük yeni yeşil alanımız olarak hizmet verecek" diye konuştu. Başkan Soyer Expo 2026'nın İzmir'i ve Türkiye'yi dünyanın gündemine sokacak çok özel bir proje olacağını da ifade ederek şöyle konuştu: "Hem İzmir turizmine büyük katkı sağlayacak hem bitki üreticilerine can suyu olacak hem de sektörü uluslararası çapta vitrine çıkartacak bu proje için çok heyecanlıyız. Biz ne yaparsak İzmir için yapıyoruz. Ne yaparsak aşkla yapıyoruz. Biz aşkla İzmir, diyoruz."

Ana ulaşım aksı üzerinde

EXPO 2026'nın düzenleneceği alan, Şehitler Korusu ve Kadifekale'nin güneyinde heyelan nedeniyle boşaltılarak ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilen bölge ile bütünleşecek şekilde Atatürk maskının altından başlıyor ve İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasını kapsıyor. Alanın havaalanından kente girişi sağlayan ana ulaşım aksı üzerinde bulunması ve kent merkezine yakınlığı bölgeyi dünya çapında bir organizasyon için cazip hale getiriyor.

5 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor

İzmir'in EXPO 2026 uzun süredir devam eden temaslar sonucunda Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında "Uyum İçinde Yaşamak" (Living in Harmony) ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunu yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir'in dünyadaki bilinirliğini de artıracak. Yeşildere'de kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı önemli cazibe merkezi olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan Yeşil Koridor olarak İzmir'e kazandırılacak. - İZMİR