İzmir iş dünyası 9 Eylül'de kurtuluşun 104. yılını mesajlarla andı - Son Dakika
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İzmir iş dünyası 9 Eylül'de kurtuluşun 104. yılını mesajlarla andı

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İzmir'de iş dünyası temsilcileri, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu, 9 Eylül'ün bağımsızlık mücadelesinin zaferi olduğunu vurgulayarak cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

İzmir iş dünyası temsilcileri, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mesajında 9 Eylül'ün İzmir'in işgalden kurtuluşunun ötesinde, milletin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı ve cumhuriyete uzanan yolun aydınlandığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Özgener, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak İzmir'i üretimde, ticarette, bilimde, kültürde ve yaşamın her alanında daha ileriye taşıma sorumluluklarının bulunduğunu kaydetti.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da 9 Eylül 1922'nin, milletin bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı, İzmir'in 3 yılı aşkın işgalin ardından özgürlüğüne kavuştuğu tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

İzmir'in bu tarihsel mirasın izlerini bugün de güçlü biçimde taşıdığını aktaran Zorlu, "Cumhuriyet değerlerine bağlılığı, özgür düşünce ortamı, üretim ve girişimcilik kültürü, bilime ve yeniliğe açık yapısıyla kentimiz, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişiminde önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahmut Özgener, İş Dünyası, Ekonomi, 9 Eylül, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir iş dünyası 9 Eylül'de kurtuluşun 104. yılını mesajlarla andı - Son Dakika

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