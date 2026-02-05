İzmir Su Ürünleri Hali 51 bin tonla rekor kırdı

İzmir'de Su Ürünleri Hali 2025 yılında 51 bin 699 tonluk işlem hacmine ulaşarak rekor kırdı. Sebze-meyve halinde işlem hacmi yarım milyon tonu geçti.

İzmir, gıda ticaretinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Ürünleri Hali ile Sebze ve Meyve Hali, sıkı denetimler ve titiz çalışmalar sayesinde 2025 yılında Türkiye'nin zirvesinde yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü tarafından 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren haller, İzmir ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşların güvenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapmasına olanak tanıyor. Türkiye genelinde marka haline gelen bu tesislerde hizmet kalitesinin korunması için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın kontrol ekipleri ve mühendisleri, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle koordineli biçimde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hal girişlerinde yapılan kontrollerle kayıp ve kaçaklara geçit verilmezken, satış alanlarında düzenin sağlanması ve hijyen koşullarının korunmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her geçen gün koşulları daha da iyileştirilen haller, düzeni, sunduğu olanaklar ve yüksek işlem hacmiyle Türkiye'nin lider halleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Su ürünleri hali 51 bin tonla Türkiye lideri

Yıl boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, 2025 yılında 51 bin 699 tonluk işlem hacmine ulaşarak Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı. İzmir Körfezi ve Ege Denizi'nin bereketinin yanı sıra kültür balıkçılığı ve ithal deniz ürünlerinin de satışa sunulduğu halde, yıl içinde en çok işlem gören balık 11 bin 898 ton ile hamsi oldu. Hamsiyi 11 bin 601 tonla sardalya, 2 bin 818 tonla kupez, 2 bin 793 tonla çupra ve 2 bin 741 tonla levrek izledi. En çok işlem gören ürünler arasında ayrıca tirsi, istavrit, kefal, granyöz ve çimçim karides gibi deniz ürünleri de yer aldı.

"Sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de gözbebeği"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Murat Polat, Su Ürünleri Hali'nin Türkiye'nin en önemli gıda ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Polat, "Halimiz, su ürünlerinin açık artırma usulüyle toptan satışının ve dağıtımının yapıldığı, yurttaşlarımızı sağlıklı ve hijyenik koşullarda su ürünleriyle buluşturduğumuz bir tesistir. Yılın 365 günü, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyoruz" dedi. Günlük ortalama bin 500 aracın giriş yaptığı tesiste yaklaşık 4 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirten Polat, Su Ürünleri Hali'nin 58 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olduğunu, 44 satış noktasında faaliyet gösterdiğini ifade etti. İzmir Körfezi ve Türkiye'nin farklı denizlerinden gelen taze ürünlerin yanı sıra yurt dışından ithal edilen su ürünlerinin de satışa sunulduğunu aktaran Polat, çipura ve levrek başta olmak üzere birçok ürünün Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

Polat, "2025 yılı içinde 51 bin ton balık sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu işlem hacmiyle Su Ürünleri Halimiz, Türkiye'de en yüksek kapasiteye sahip hal konumunda. Dolayısıyla tesisimiz sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de gözbebeğidir" ifadelerini kullandı.

"Beyan usulüne göre değil tespit usulüne göre işlem yapıyoruz"

Polat, hallerde temizlik, bakım ve denetim çalışmalarının 7 gün 24 saat sürdüğünü belirtti. Hal girişlerinde araçların hem beyan hem de fiili kontrollerden geçtiğini, ürünlerin ise hal içinde gıda ve su ürünleri mühendisleri tarafından denetlendiğini ifade etti. Satış sırasında balık türü, miktarı ve fiyatının kantar tespit personeli tarafından kayıt altına alındığını vurgulayan Polat, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak beyan usulüne değil, tespit usulüne göre işlem yapıyoruz. Düzenin sağlanması ve kayıp-kaçağın önlenmesi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Ünlü şefler balık halinde"

Su Ürünleri Hali esnafı Mehmet Hanifi Özen, hijyen ve temizlik çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, belediye personelinin ihtiyaçlara hızlı yanıt verdiğini söyledi. İzmir Balık Hali'nin geniş bir müşteri ağına sahip olduğunu ifade eden Özen, İzmir'in gastronomide öne çıktığını, ünlü şeflerin de erken saatlerde hale gelerek ürünleri yerinde incelediğini dile getirdi.

Sebze ve Meyve Hali'nde yarım milyon tonu aşan işlem hacmi

Türkiye'nin en büyük üç hali arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde 2025 yılında 541 bin 823 tonluk işlem hacmine ulaşıldı. En çok işlem gören ürün 81 bin 331 tonla domates olurken; patates, salatalık, soğan ve biber domatesi izledi. Patlıcan, mandalina, limon, elma ve portakal da işlem hacmi yüksek ürünler arasında yer aldı.

"Kayıp ve kaçak sebzenin önüne geçiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali Şefi Sadık Ceylan, halin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, "5907 sayılı Kanun kapsamında gece gelen araçların bildirimlerini kontrol ediyor, eksik beyanları tamamlatmadan girişe izin vermiyoruz. Böylece kayıp ve kaçak ürünlerin önüne geçiyoruz" dedi. Vardiya sistemiyle zabıta ve güvenlik ekipleri eşliğinde denetimlerin sürdüğünü ifade eden Ceylan, İzmir Sebze ve Meyve Hali'nin 157 dükkanıyla Türkiye'nin üçüncü büyük toptancı hali olduğunu, halkın güvenli, hijyenik ve taze sebze-meyveye erişimi için çalıştıklarını söyledi.

"Gece saatlerinde gelip sorunlarımızı dinliyorlar"

Sebze ve Meyve Hali esnafı İzzet Tunç, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, hal içi ve çevre düzenlemeleri ile temizlik hizmetlerinin düzenli şekilde yürütüldüğünü söyledi. Tunç, "Gece saatlerinde gelip sorunlarımızı dinliyor, çözüm odaklı çalışıyorlar. Çevre illerden de çok sayıda müşterimiz var. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR