İzmir Tarım ve Orman Müdürü Özen'den yerel yönetimlere organik pazar çağrısı - Son Dakika
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İzmir Tarım ve Orman Müdürü Özen'den yerel yönetimlere organik pazar çağrısı

24.04.2022 16:28
İzmir Tarım ve Orman Müdürü Özen'den yerel yönetimlere organik pazar çağrısı

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir'de organik pazar sayısının sadece 2 olduğunu belirterek, "Bu noktada diğer paydaşlarımız yerel yönetimlerimizin de destek vermesi gerekiyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir'de organik pazar sayısının sadece 2 olduğunu belirterek, "Bu noktada diğer paydaşlarımız yerel yönetimlerimizin de destek vermesi gerekiyor." dedi.

İzmir'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen EkoPazar söyleşisinde konuşan Özen, İzmir'de 175 bin dönüme yakın alanda 2 bin 100 üretici eliyle organik tarım yapıldığını belirtti.

Özen 125 civarında ürün çeşidi olduğunu kaydederek, "175 bin dönüme yakın olan üretim alanımızı 185 bin dönüme doğru yaklaştırıyoruz. Dönüme de bakanlık olarak 10 ila 100 lira arasında, ürüne ve sınıfına bağlı olarak destekleme veriyoruz. 2021 yılında bu kapsamda üreticilerimize 8 milyon 300 bin lira civarında bir destekleme ödemesi gerçekleştirdik. İzmir organik üretimin doğduğu şehir diye adlandırılıyor. Organik üretimin doğduğu şehirde sadece 2 organik pazarın olması da düşündürücü. Bu noktada diğer paydaşlarımız yerel yönetimlerimizin de destek vermesi gerekiyor. Organik ürün pazarlarından yer ücreti alınmaması gerekiyor." diye konuştu.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli ise organik ürün tercih etmenin önemine değinerek, organik tarımda üretim sırasında insan, çevre ve toprağın sağlığını maksimum oranda koruyan bilgi ve metotların kullanıldığını, kimyasal tarım ilaçları ve gübrelerin kullanılmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer da organik beslenmenin sağlık açısından faydalarını anlattı.

Programda organik tarım ürünü üreticisi Halil Halaç organik tarım sürecine ilişkin bilgiler verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Tarım ve Orman Müdürü Özen'den yerel yönetimlere organik pazar çağrısı - Son Dakika


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