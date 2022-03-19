İzmir Ticaret Borsası'nda ilk kadın borsa ajanı, sertifikasını aldı - Son Dakika
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İzmir Ticaret Borsası'nda ilk kadın borsa ajanı, sertifikasını aldı

19.03.2022 13:47
İzmir Ticaret Borsası'nda ilk kadın borsa ajanı, sertifikasını aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan sınav sonucunda İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarihinde ilk kadın borsa ajanı olmaya hak kazanan Suzan Uçak, sertifikasını Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'den aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan sınav sonucunda İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarihinde ilk kadın borsa ajanı olmaya hak kazanan Suzan Uçak, sertifikasını Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'den aldı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, borsada aracılık yapmaya hak kazanan üyeler için sertifika takdim töreni yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Borsa Başkanı Kestelli, bu yıl yapılan sınavda 14 üyenin ajanlık, 3 üyenin komisyonculuk belgesi almaya hak kazandığını aktardı.

Bu yıl bir ilkin yaşandığının altını çizen Kestelli, "Çok sevgili dostum Suzan Uçak'ın borsamız tarihinde ajanlık sınavını kazanan ilk kadın olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Eşit şartlar sağlandığı takdirde kadınların hayatın her alanında en az erkekler kadar başarılı olacağına inanan birisi olarak Suzan hanımı tebrik ediyor, bu alanda bir ilk olarak adım attığı yeni iş hayatında örnek olmayı sürdürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kestelli, Türkiye'de tarım borsacılığının ilkleri olan pamuk ve kuru üzüm işlem salonlarının en önemli özelliğinin yapılan işlemlerin alıcı ve satıcı adına bizzat aracı üyeler tarafından gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı.

Ajan, simsar ve komisyoncu olarak aracılık faaliyeti yürüten üyelerinin İTB'yi diğer 112 ticaret borsasından farklı kıldığına işaret eden Kestelli, son dönemde emtia piyasalarında yaşanan gelişmeler ve piyasaların öngörülebilir olmaktan uzaklaşmasının aracılık hizmetlerinin önemini artırdığını da kaydetti.

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Türkiye, Borsa, İzmir, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Borsası'nda ilk kadın borsa ajanı, sertifikasını aldı - Son Dakika


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