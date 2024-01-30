İzmir Ticaret Borsası\'ndaki İşlem Hacmi Geçen Yıl Yüzde 35 Arttı

Ekonomi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsadaki işlem hacminin geçen yıl önceki yıla göre yüzde 35 artış ile 88 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Borsanın yeni yılın ilk meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıda 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bir önceki yıla göre borsanın tescil işlem sayısının yüzde 10 artışla 55 bin adede, işlem hacminin ise yüzde 35 artış ile 88 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Kestelli, dolar bazında işlem hacminin ise 3,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "İşlem hacmimizin yüzde 65'i bitkisel ürünlerden, yüzde 35'i ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerden oluşuyor." dedi.

Kestelli, 2024 yılı beklentilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Tarım sektöründeki üretim ve fiyatlarda yaşanan bu dalgalanmayı genel ekonomik konjonktürden soyutlamak mümkün değil. Sektör, başta yüksek enflasyonun neden olduğu girdi maliyetlerindeki artış olmak üzere para ve maliye piyasalarındaki gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Bu anlamda Orta Vadeli Program ile ulaşılmak istenen ekonomik dengelenme ve istikrar tarım sektör için de büyük önem taşıyor. Bu konuda sağlanacak iyileşmeler başta küresel iklim değişikliğine adaptasyon olmak üzere sektörün yapısal sorunlarının çözümüne odaklanmamıza imkan sağlayacaktır. 2024 yılını bu açıdan çok kritik bir dönüm süreci olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum."