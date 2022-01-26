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İzmir Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

İzmir Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

26.01.2022 20:22
İzmir Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerin piyasalara olumlu yansıdığını bildirdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerin piyasalara olumlu yansıdığını bildirdi.

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ocak ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, son 3 aylık dönemde yoğun olarak ekonominin konuşulduğunu, 2022 yılının ise birçok ülke açısından hem göstergelerde hem de politikalarda farklılaşma yılı olacağını belirtti.

Enflasyonda ortak noktanın, tedarik zinciri problemlerinden kaynaklanan arz tarafındaki baskılar olduğunu aktaran Özgener, "Bu kısımdan gelen fiyat baskısı geçici olabilir fakat ABD'de enflasyonu tetikleyen başlıca unsur; pandemi döneminde hane halkına yapılan yardımlar sonucunda tüketimin artması olarak gösterilirken pandemi döneminde şirketlerin ve çalışanların doğrudan desteklendiği AB'deki problem ise enerji fiyatlarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Aralık 2021'de açıklanan ekonomik tedbirlerin piyasalara olumlu yansıdığını vurgulayan Özgener, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerin hemen ardından piyasalar, Türk lirasının döviz birimleri karşısında verdiği kayıpların önemli bir kısmını geri alarak olumlu tepki verdi. Dalgalanmaların etkisi devam ediyor olsa da kurlardaki değişimin stabilize olup piyasaların öngörülebilirlik ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Odanın 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun da değerlendirildiği toplantıda, meclis üyeleri, mübadiller ile ilgili sözleri nedeniyle İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer'i eleştirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret, İzmir, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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