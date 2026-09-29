İzmirli baskı ve ambalaj heyeti Chicago\'da 5 günde 140\'a yakın iş görüşmesi yaptı

İzmir Ticaret Odası (İZTO), üyelerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve yeni ihracat bağlantıları kurmalarına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü UR-GE çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri ile devam etti. İzmirli baskı ve ambalaj firmalarından oluşan 18 kişilik heyet Chicago'da 5 günde 140'a yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi.

T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen Baskı, Kağıt ve Ambalaj UR-GE Projesi kapsamında ABD'nin Chicago kentine giden İzmirli heyet, ilk olarak İkili İş Görüşmeleri Sektörel Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti'ne katıldı. 34 yabancı alıcının katıldığı organizasyonda 100'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirilirken, ABD'li firmaların tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve Uzak Doğu'ya bağımlılıklarını azaltma arayışının Türk firmaları için önemli fırsatlar sunduğu görüldü.

Görüşmelerde ürün özelliklerinden teslimat şartlarına, sipariş miktarlarından özel üretim süreçlerine kadar pek çok başlık ele alındı. Firmalar, yanlarında getirdikleri ürün numunelerini ve kataloglarını potansiyel müşterilere sunarken, ABD pazarının beklentilerini de doğrudan alıcılardan dinleme fırsatı yakaladı.

LOUPE Americas'ta yeni teknolojiler incelendi

Program kapsamında, 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen LOUPE Americas 2026 Fuarı ziyaret edildi. Baskı, kağıt, ambalaj ve ilgili teknolojilerin buluştuğu fuarda heyet üyeleri, farklı ülkelerden firmaların stantlarını ziyaret ederek yeni nesil üretim çözümleri, otomasyon sistemleri, makine ve ekipman teknolojileri hakkında bilgi aldı.

Fuar süresince önceden temas kurulan potansiyel iş ortaklarıyla da görüşmeler gerçekleştiren İzmirli firmalar, ürün ve hizmetlerini tanıtırken yeni ticari bağlantı imkanlarını değerlendirdi. Ziyaret, firmalara ABD pazarındaki sektörel yapıyı, teknolojik dönüşümü, alıcı beklentilerini ve rekabet şartlarını yerinde inceleme imkanı sundu.

Chicago'da ihracat için kritik temaslar

Program kapsamında T.C. Şikago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır, Ticaret Ataşesi Dr. Ahmet Samet Tekoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Chicago Ticaret Merkezi Genel Müdürü Volkan Palaz, Genel Müdür Yardımcısı Barlas Bildir, İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ceren Rodriguez ve Illinois Ticaret Odası Uluslararası İş Konseyi Direktörü Laura Ortega ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Mahmut Özgener: "Bu dönüşüm Türkiye açısından önemli fırsat"

Beş günlük program boyunca gerçekleştirilen temasların ABD pazarına ilişkin önemli veriler sunduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD'li alıcıların tedarik stratejilerindeki yeni arayışların Türk firmaları açısından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Program hakkında konuşan Özgener, "Görüşmelerimizde öne çıkan başlıklardan biri, ABD'li alıcıların mevcut tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve Uzak Doğu'ya bağımlılıklarını azaltma arayışı oldu. Küresel ticarette tedarik güvenliği, esneklik ve hızlı cevap verebilme kabiliyeti artık en az fiyat kadar belirleyici hale geliyor. Bu dönüşümün Türkiye açısından önemli fırsatlar oluşturduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin güçlü üretim altyapısı, müşteriye özel üretim yapabilme kabiliyeti ve farklı ürün gruplarına hızlı şekilde çözüm geliştirebilmesi önemli avantajlarımız arasında yer alıyor. İzmirli baskı, kağıt ve ambalaj firmalarımız da sahip oldukları üretim tecrübesi ve esnek yapılarıyla bu süreçten daha fazla pay alabilecek potansiyele sahip" dedi.

ABD'nin büyük ölçeği ve yüksek ithalat hacmiyle Türk firmaları açısından stratejik pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD gibi büyük ve rekabetin yüksek olduğu pazarlarda kalıcı olabilmek için yalnızca ürün satmaya değil, uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya odaklanmamız gerekiyor. Firmalarımızın alıcılarla doğrudan temas etmesi, pazarın beklentilerini yerinde görmesi ve kendilerini doğru iş ortaklarına anlatabilmesi bu nedenle çok önemli. Chicago programımızda gerçekleştirilen görüşmelerin yeni siparişlere ve sürdürülebilir ticari bağlantılara dönüşmesini hedefliyoruz. UR-GE projelerimizi de bu anlayışla, firmalarımızın yalnızca yeni pazarlara ulaşmasını değil, bu pazarlarda kalıcı hale gelmesini sağlayacak şekilde kurguluyoruz."