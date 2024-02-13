İzmirli Çiçek Üreticileri Sevgililer Günü Öncesi Hasat Yoğunluğu Yaşıyor

Ekonomi

İzmirli çiçek üreticileri 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşarken, fiyatı belirlenen gülün tek bir adedi 75 lira ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler yoğun bir mesai ile çalışıyor. Türkiye'nin kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılayan İzmir'in Menderes ilçesindeki çiçekçilerde, gül ve karanfil seralarında hasat yoğunluğu yaşıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışan çiçekçiler, gelen talepten memnun.

Hasat için seranın yolunu tutan üreticiler, toplanan çiçekleri önce mezatta satıyor, ardından da ülkenin dört bir yanındaki alıcılarla buluşturuyor. Birçok çeşit çiçek mezatlarda toplanırken, üreticiler geçen yıl deprem sebebiyle buruk geçen Sevgililer Gününden bu yıl beklentiyi yüksek tutuyor. Mezatta tanesi 75 lira ile 150 lira arasında satışa sunulan gülün 20'li demeti 500, karanfilin 20'li demeti ise 50 liradan satılıyor.

Gül erken açtı, fiyatlar yükseldi

Gül fiyatlarının ürün miktarının az olması sebebiyle yükseldiğini aktaran İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Burada vatandaşlar dükkanlarına çiçek alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Ürün çeşitliliği bol. Sadece İzmir'den değil Türkiye'nin her yerinden çiçek almak için gelenler var. Ürün kalitesi olarak çiçekler gayet güzel. İklim şartlarından dolayı bu yıl için güllerde biraz sorun yaşadık. Şubat'ta açacak güller ocak ayında açtı. Gül fiyatları ürün az olduğu için yükseldi. Burada bütün çiçekler açık artırma ile alınıyor. Ne kadar çok talep olursa fiyatlar o kadar çok yukarıya doğru çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Aşıkların alabileceği en ucuz hediye 'çiçek'

Çiçeğe olan talebin yüksek olduğunu söyleyen Kış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgililer Günü tüm dünyada kutlanan bir gün. İnşallah bu sene umudumuz iyi yönde gitmesi, bereketli geçmesi. Geçen yıl gül 75 ile 100 lira arasında satılmıştı. Bu yıl da fiyatlar birbirine yakın. Ürünün kalite ve cinsine göre fiyatlar 75 ile 150 TL arasında seyredecek. Alınabilecek en ucuz hediye çiçektir. Bugün bir gül aldığınız zaman sevdiğinizin gönlünü alabiliyorsunuz."

Gül alacaklara tavsiye: "Elinizi çabuk tutun"

14 Şubat için gül alacaklara seslenen çiçek üreticisi Abdullah Geh, "Bu yıl çiçekler erken açtı. Sevgililer Gününde sıkıntı yaşadık. Karanfil piyasası normal piyasanın üzerinde; ama yeteri kadar umutlu olamıyoruz. Karanfilin 20 adet demet hali 50 ile 70 lira arasında satılıyor. Yazlık gülün 20 adet demet hali 200-250 TL arasında, kışlık; yani Sevgililer Günü için hazırlanan 20'li demet güller ise 500 ile 750 TL arasından satılıyor. Alıcılar Sevgililer Günü için biraz daha erken davranmalılar. Ellerini çabuk tutmalılar. Bence Sevgililer Gününü beklemesinler, piyasada gül sıkıntısı var" dedi.

"Kaliteli çiçekler daha önce satılıyor"

Seradan topladıkları çiçekleri demet haline getirip toplama merkezlerine gönderdiklerini belirten üretici Saliha Geh, "Çiçekleri toplama merkezinden nereye istersek kasa ve barkodlarla bölgelere gönderiyoruz. Giden ürünün çokluğuna göre fiyat uygun hale geliyor. Şuan özel gün olduğu için fiyatlarımız yüksek. Özellikle alıcılar son dakikaya bırakıyor. Kaliteli gül ve karanfiller aslında daha önceden satılıyor. Karanfilin üretim süreci biraz daha zor; ama gülün daha kolay" diye konuştu.

"Çiçeğin en tazesi bahçede"

Çiçek alırken yaprakların taze olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Saliha Geh, "Çiçeklerin uçları sarı olursa daha önce kesilmiş ve daha dayanıksız oluyor; fakat hiçbir zaman bahçedeki gibi taze çiçek bulamazlar. Müşteriye ulaşana kadar uzun süreçten geçiyor. En taze çiçek bahçede" ifadelerine yer verdi. - İZMİR