İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu üzerindeki iki varyantın yapımı tamamlandı - Son Dakika
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İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu üzerindeki iki varyantın yapımı tamamlandı

24.02.2022 13:26
İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu üzerindeki iki varyantın yapımı tamamlandı

İzmit-Kandıra-Kaynarca yolundaki Çubuklubala-Çubukluosmaniye köyleri arası ile cezaevi varyantı giriş-çıkış kavşakları arasındaki 7 kilometrelik kesim, bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım (BSK) standardında tamamlandı.

İzmit-Kandıra- Kaynarca yolundaki Çubuklubala-Çubukluosmaniye köyleri arası ile cezaevi varyantı giriş-çıkış kavşakları arasındaki 7 kilometrelik kesim, bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım (BSK) standardında tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde yer alan Kocaeli, Avrupa'yı Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya bağlayan önemli kara, deniz ve demir yolu ulaşım ağlarının merkezinde bulunuyor.

İlin büyük metropollere yakınlığı ile Karadeniz ve Marmara bağlantısının bulunması, sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olarak gelişmesinde etken oldu.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Kandıra, özellikle yaz aylarında ilçe sınırları içindeki Kefken, Kerpe, Cebeci, Sarısu, Seyrek, Kumcağız bölgelerinde bulunan mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz koyları ve çam ormanları ile İstanbul ve Kocaeli için turizm potansiyeli açısından çok önemli cazibe merkezi haline geliyor.

Türkiye'de ilk defa Kandıra'da kurulacak Gıda ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile yörenin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisi de dikkati çekiyor.

Özellikle yaz aylarında günübirlik trafik yoğunluğunun da eklenmesiyle trafik hacminde ciddi artışların yaşandığı 37,4 kilometre uzunluğunda kuzey-güney doğrultusundaki İzmit-Kandıra yolunun (D-605) 37-418 kilometrelerindeki kesimi bölünmüş yol olarak projelendirildi.

Bu kesimde yol yapım çalışmalarına başlanırken, güzergah üzerinde bulunan Çubuklubala-Çubukluosmaniye köyleri arası ve cezaevi varyantı giriş-çıkış kavşakları arasındaki 7 kilometrelik kesim, bölünmüş yol ve BSK standardında tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yarın açılışı yapılacak kesimde, 4 adet 135 metre uzunluğunda köprü, 3 adet 124 metre uzunluğunda alt geçit, 16 adet 1521 metre menfez, 13 adet 4 bin 334 metre uzunluğunda iksa ve istinat duvarı ile Çubuklubala, Çubukluosmaniye, cezaevi giriş-çıkış kavşakları olmak üzere 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunuyor.

YORUMLAR
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Kandıra, Türkiye, Cezaevi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu üzerindeki iki varyantın yapımı tamamlandı - Son Dakika


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