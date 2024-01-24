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İZTO Başkanı ve Yönetim Kurulu İESOB Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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İZTO Başkanı ve Yönetim Kurulu İESOB Başkanını Ziyaret Etti

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile yönetim kurulu sayman üyesi Mahmut Erkoç, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret etti. Ziyarette, esnaf sanatkarların ticaret dünyasının ilk katmanını oluşturduğu ve iş dünyasının yararına yapılacak çalışmalarda esnaf teşkilatıyla hareket etmek istedikleri belirtildi.

İZTO Başkanı ve Yönetim Kurulu İESOB Başkanını Ziyaret Etti
24.01.2024 - 09:17,  Güncelleme: 09:19
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile yönetim kurulu sayman üyesi Mahmut Erkoç, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret etti.

İESOB'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette esnaf sanatkarların ticaret dünyasının ilk katmanını oluşturduğunu belirten Özgener, iş dünyasının ve reel sektörün yararına yapılacak çalışmalarda esnaf teşkilatıyla hareket etmek istediklerini söyledi.

Yalçın Ata da meslek kuruluşlarının toplumsal yaşamda kültürel ve sosyal sorumluluklarının da bulunduğunu belirterek, her türlü yapıcı, yararlı çalışmalarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi İZTO Başkanı ve Yönetim Kurulu İESOB Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika


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