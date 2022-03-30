İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener KDV indirimlerini değerlendirdi - Son Dakika

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimine yönelik kararın piyasaya olumlu yansımasını beklediklerini bildirdi.

Özgener, İZTO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, KDV indirimlerinin üyelerin odadan uzun zamandır talep ettiği konuların başında geldiği belirtti.

Özellikle tarım ve gıda, tıbbi malzeme, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde ve ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması konuları ile ilgili düzenlemelerin reel piyasalara olumlu yansımasını beklediklerini ifade eden Özgener, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Özgener, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranının yüzde 8 olarak belirlendiğini dile getirerek, şöyle dedi:

"Böylece yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e indi. Bu konu da odamızın uzun zamandır talep ettiği bir konuydu. Öncelikle bu düzenlemelerin piyasaya olumlu yansıyarak, enflasyon üzerinde geçici de olsa olumlu bir katkı yaratmasını bekliyoruz. Ayrıca temel ihtiyaç maddelerindeki KDV indirimi, yüksek enflasyonun yarattığı gelir eşitsizliğini azaltmada etkili olabilir."

Toplantıda Ödemiş-Torbalı/Ayrıncılar ve Ödemiş - İzmir Otogarı güzergahında uygulanan yolcu taşımacılığı azami fiyat tarifesinin arttırılmasına yönelik yönetim kurulu teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarifede Ödemiş-Torbalı 35 lira, Ödemiş- Ayrancılar 38 lira, Ödemiş-İzmir Otogarı 46 lira olarak belirlendi.