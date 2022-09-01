Japon firmaların Nisan-Haziran 2022'de sermaye harcamaları yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Japon firmaların Nisan-Haziran 2022'de sermaye harcamaları yükseldi

01.09.2022 07:48
Japon firmaların Nisan-Haziran 2022'de sermaye harcamaları yükseldi

Japon firmaların sermaye harcamaları 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 yükseliş gösterdi.

Japon firmaların sermaye harcamaları 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 yükseliş gösterdi.

Maliye Bakanlığının açıkladığı araştırmaya göre Japon şirketlerin anamal harcamaları geçen yıla göre Nisan-Haziran 2022 çeyreğinde yüzde 4,6 arttı.

Araştırmaya göre fabrika inşaatları ile cihaz ve ekipman takviyeleri dahil mali olmayan yatırımlar 10,61 trilyon yen (76,1 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Harcamalar art arda beş çeyrek dönemdir yükseldi. Firmaların üretim kapasitelerini artırmaları ve talep bazlı ekipman takviyeleri bunda etkili oldu.

Vergi öncesi karlar

Finans dışı sektörlerdeki Japon firmaların vergi öncesi konsolide karları ise aynı dönemde, geçen yıla kıyasla yüzde 17,6 artışla 28,32 trilyon yene (203 milyar dolar) yükseldi.

Hem üretim hem de üretim dışı sektörleri yıldan yıla rekor düzeyde vergi öncesi kar elde etti.

Sermaye harcamalarının 3,86 trilyon yen olarak kaydedildiği üretim sektöründe son çeyrekte yüzde 11,7 artışla 11,23 trilyon yen vergi öncesi gelir kaydedildi.

Harcamaların 6,75 trilyon yen olarak kaydedildiği üretim dışı sektörlerde ise vergi öncesi kar aynı dönemde 17,09 trilyon yen oldu.

YORUMLAR
500
Japon Mitsubishi, Rus enerji projesinde kalmaya devam edecek Japon Mitsubishi, Rus enerji projesinde kalmaya devam edecek Japonya Başbakanı Kişida, Abe için resmi cenaze töreni gerektiğini savundu Japonya Başbakanı Kişida, Abe için resmi cenaze töreni gerektiğini savundu
Kaynak: AA

Japon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japon firmaların Nisan-Haziran 2022'de sermaye harcamaları yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 07:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Japon firmaların Nisan-Haziran 2022'de sermaye harcamaları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement