Japon Otomobil Üreticileri Güvenlik Testi Verilerini Manipüle Etti İddiası

Ekonomi

Japon otomobil üreticilerinin güvenlik testi verilerini manipüle ettiği iddia edildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından, otomobil üreticilerinin yeni modelleri için güvenlik verilerine ilişkin hileli faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarına ilişkin soruşturmaların sonuçları açıklandı.

Buna göre Bakanlık, Japon otomobil üreticileri Toyota, Honda, Yamaha Motor ve Mazda'yı yedi modelin sertifikasyonu için yanlış güvenlik testi verileri sunmakla suçladı.

Toyota'nın tek başına, mevcut üç model için güvenlik testleri kapsamında yetkililere yanlış veriler sunduğu belirtilen raporda, Corolla ve Yaris Cross'un iki modelinin bu durumdan etkilendiği ifade edildi.

Toyota'nın ayrıca dört modelin çarpışma testlerinde modifiye edilmiş test araçları kullandığı iddia edildi.

Honda ve Mazda otomobilleri için güvenlik sertifikasyonu ile ilgili sorunlar belirlenirken, toplamda 32 modelde sorun tespiti yapıldı.

Bakanlık, diğer Japon otomobil üreticisi Suzuki'nin, bir modelinde fren sistemi testleri için test sonuçlarında yanlış beyan verdiğini belirledi.

Bakanlık, Toyota, Mazda ve Yamaha Motor'a bazı araçların sevkiyatını askıya alma talimatı verirken, yetkililerin Toyota'nın Nagoya'daki genel merkezinde arama yapacağını da açıkladı.