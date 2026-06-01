Japon Yatırımcılar İçin TÜİOSB Fırsatları
01.06.2026 12:27
JETRO İstanbul Direktörü Endo, TÜİOSB'nin Japon yatırımları için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) İstanbul Direktörü Seigo Endo, Türkiye'nin yeşil ve dijital doğan ilk organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, Japon yatırımcılar açısından bölgenin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

JETRO İstanbul Direktörü Seigo Endo, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'ye yatırım yapmayı değerlendiren Japon şirketlerine yönelik bilgi desteği sağladıklarını ifade eden Endo, Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyüme planları bulunan Japon firmaların potansiyel Türk iş ortaklarıyla buluşmasına katkı sunduklarını söyledi. Endo, TÜİOSB'nin sahip olduğu altyapı ve yatırım imkanlarıyla Japon yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar barındırdığını kaydetti.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise Japon iş dünyasının bölgeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "TÜİOSB, Yeşil OSB kriterlerine uygun yatırım yapabilecek, orta ve yüksek teknolojiyle üretim gerçekleştiren tüm sektörlere açıktır. Sahip olduğumuz çeşitlilik ve güçlü altyapı, katma değer üreten küresel sektörlerin bölgeye entegre olabilmesi açısından önemli bir avantaj sunmaktadır" dedi.

B2B görüşmeleri planlanıyor

Toplantıya TÜİOSB Başkan Vekili Armağan Öner, katılımcı Deniz İzol, Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz, Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Fıçıcılar, Yönetici Asistanı Ceyda Önder, Sürdürülebilirlik Uzmanı Lerzan Sürmen ve Proje ve Teşvik Uzmanı Gizem Çandır Çoşkuner de katıldı.

Görüşmede, Japon firmaları ile TÜİOSB bünyesindeki şirketler arasında B2B iş görüşmeleri düzenlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Seigo Endo, Türkiye'de faaliyet gösteren Japon şirketlerine yönelik haftalık olarak yayımlanan bültende TÜİOSB'ye yer vereceklerini, Kurban Bayramı sonrasında ise Japonya'daki şirketlerle çevrim içi toplantıların başlatılabileceğini ifade etti.

Toplantının ardından Endo, TÜİOSB şantiye sahasında incelemelerde bulunurken, bölgenin sosyal yaşamı ve turistik potansiyeline ilişkin tanıtım programına da katıldı.

Öte yandan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren JETRO'nun merkezi Tokyo'da bulunurken, kuruluşun İstanbul ofisi 1963 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. - MERSİN

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
