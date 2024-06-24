Japon Yeni Değer Kaybediyor, Dolar/Yen Paritesi Geriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Japon Yeni Değer Kaybediyor, Dolar/Yen Paritesi Geriliyor

Japon Yeni Değer Kaybediyor, Dolar/Yen Paritesi Geriliyor

Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesiyle dolar/yen paritesi son 34 yılın zirvesine yaklaşmıştır. Ancak müdahale söylemleri sonrasında parite sınırlı da olsa gerilemiştir. Japon otoriteleri, para birimindeki hareketlilik nedeniyle endişelenirken, Japon ihracat şirketlerinin karlarını destekleyen yenin, maliyetler konusunda zor durumda olan şirketleri etkilediği belirtilmektedir. Japon yetkililer, gerektiğinde müdahale etmeye hazır olduklarını ifade etmiştir.

24.06.2024 14:31
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Japon yeninin dolar karşısında üst üste 7 iş günü değer kaybederek son 34 yılın zirvesine yaklaşan dolar/yen paritesi, "müdahale" söylemlerinin ardından sınırlı da olsa geriledi.

Japonya'da döviz kuru finansal gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Cuma günü itibarıyla yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 159,50 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/yen paritesi, mayıs ayı başında Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkarken, bu seviyeden artan satış baskısıyla 151,86 seviyelerine kadar gerilemişti.

Ülkenin para birimindeki hareketlerin Japon otoritelerini harekete geçirdiği görülürken, analistler, 29 Nisan'da görülen 160,17 seviyesinin ardından yaklaşık 60 milyar dolarlık rezerv satışının yapılmış olabileceğini ifade ediyor.

Analistler, dolar/yen paritesindeki hareketliliğin Japon ekonomisini olumsuz etkilediği ve öngörülebilirliği azalttığı endişelerinin öne çıktığını kaydetti.

Dolar karşısında bir süredir gerileyen Japon yeninin Japon ihracat şirketlerinin karlarını destekleyerek birçok Japon şirketinin hisse fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına sebep olduğunu aktaran analistler, buna karşın ihracat odaklı olmayan Japon şirketlerini maliyetler konusunda zor duruma soktuğunu bildirdi.

Analistler, bu durumun Japon yetkilileri harekete geçirdiğini belirtti.

Buna göre, Japonya'da Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, Japon yenine gerekirse 24 saat destek için müdahale etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kanda, kurdaki gelişmelerin ulusal ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Spekülatif sebeplerle kurda aşırı oynaklık olması durumunda gerekli müdahaleyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) martta 17 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş ancak tahvil alım miktarını değiştirmemişti.

Kaynak: AA

İhracat, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japon Yeni Değer Kaybediyor, Dolar/Yen Paritesi Geriliyor - Son Dakika

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