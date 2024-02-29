Japonya'da Konut Fiyatları 2023'te Yüzde 15,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Japonya'da Konut Fiyatları 2023'te Yüzde 15,4 Arttı

Japonya'da 1973'ten beri konut fiyatlarını inceleyen bir kuruluşun araştırmasına göre, 2023 yılında ülke genelinde konut fiyatları önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 59,1 milyon yene yükseldi. Büyük Tokyo bölgesinde ise konut fiyat ortalaması yüzde 28,8 artışla 81 milyon yene çıktı. Artan inşaat maliyetleri ve Japon yenindeki değer kaybı nedeniyle konut fiyatlarının 2024'te de yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

29.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:28
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Japonya'da ortalama konut fiyatı 2023'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yen (395 bin dolar) seviyesine çıktı.

Japonya genelinde 1973'ten beri yıllık olarak konut fiyatlarını inceleyen "Real Estate Economic Institute" kuruluşu, 2023 araştırmasını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılında ülke genelinde konut fiyatlarının ortalaması önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yene yükseldi.

Araştırmada, Japonya genelinde konut fiyatları ortalamasının son 7 yıldır yükselişini sürdürdüğü bildirildi.

"Büyük Tokyo"nun konut fiyat ortalaması 81 milyon yen

Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa'nın dahil edildiği "Büyük Tokyo" bölgesinin konut fiyat ortalaması yüzde 28,8 artışla 81 milyon yene (540 bin dolar) çıktı.

Artan inşaat işçiliği giderleri, ithal malzemelerin girdi maliyetleri ve Japon yenindeki değer kayıpları sebebiyle konut fiyatlarında yükselişin 2024'te de sürebileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Japonya'da Konut Fiyatları 2023'te Yüzde 15,4 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Konut Fiyatları 2023'te Yüzde 15,4 Arttı - Son Dakika
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