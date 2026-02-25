Japonya'da Konut Fiyatları Yükseliyor

Japonya'da ortalama konut fiyatı 2025'te önceki yıla göre yüzde 7,8 artışla 65,5 milyon yen (421 bin dolar) seviyesine çıktı.

Japonya genelinde 1973'ten beri yıllık olarak konut fiyatlarını inceleyen Real Estate Economic Institute (REI-net), 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılında ülke genelinde konut fiyatlarının ortalaması önceki yıla kıyasla yüzde 7,8 artışla 65,5 milyon yene yükseldi.

Araştırmada, Japonya genelinde konut fiyatları ortalamasının son 9 yıldır yükselişini sürdürdüğü bildirildi.

Ülke genelinde geçen yıl satışı yapılan konut sayısı yüzde 0,8 artışla 59 bin 940'a yükseldi.

"Büyük Tokyo"da 90 milyon yen sınırı aşıldı"

Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa'nın dahil edildiği "Büyük Tokyo" bölgesinin konut fiyat ortalaması yüzde 17,4 artışla 91,8 milyon yene (586 bin dolar) çıktı.

Böylelikle yaklaşık nüfusu 38 milyonu bulan "Büyük Tokyo" bölgesinde konut fiyat ortalamasında 90 milyon yen sınırı ilk kez aşıldı.

Artan inşaat işçiliği giderleri, ithal malzemelerin girdi maliyetleri ve Japon yenindeki değer kayıpları sebebiyle konut fiyatlarında yükselişin 2026'da da sürebileceği belirtildi.