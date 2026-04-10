Japonya'dan Petrol Arzında Ek Çaba

10.04.2026 11:58
Japonya, mayıs ayında ulusal rezervlerden ek petrol piyasaya süreceğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, arzı dengelemek amacıyla mayıs ayında ulusal rezervlerden ilave petrolün piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Takaiçi ve bakanlar, Orta Doğu'daki gerilim bağlamında petrol tedarikini görüşmek üzere Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

Takaiçi, hükümetin Hürmüz Boğazı dışındaki alternatif kaynaklardan ham petrol temin etmek için elinden gelen her türlü çabayı gösterdiğini belirterek Japonya'nın 2026 sonrasında yetecek kadar petrol temin edebileceğini belirtti.

Hükümetin, ham petrol arzının istikrarını sağlamak amacıyla mayıstan itibaren ulusal rezervlerden, tüketimin yaklaşık 20 günlük miktarına denk gelen ikinci bir tahsisat yapacağını aktaran Takaiçi, yeşil çay üretiminde kullanılan A tipi ağır yakıt ile otobüs ve kamyonlar için kullanılan hafif dizel yakıtın, toptancılardan doğrudan işletmelere satılması çağrısında bulundu.

Takaichi ayrıca, petrol tedariki konusunda benzer görüşlere sahip ülkelerden destek talepleri aldığını ve her bir talebi incelediğini belirtti.

Japonya hükümeti, 27 Mart'ta enerji arzında istikrarı korumak amacıyla ülke içi 30 günlük iç talebe eş değer yaklaşık 8,5 milyon kilolitre petrolü piyasaya sürmüştü.

Kaynak: AA

