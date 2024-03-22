Japonya Havayolları, 12,3 Milyar Dolar Değerinde 42 Uçak Satın Alacak

TAV Havalimanları, Medine Havalimanı'nda yeni bir iç hatlar terminali inşa edecek

TAV Havalimanları, Medine Havalimanı'nda var olan terminalin kapasitesini artıracak ve yeni bir iç hatlar terminali inşa edecek. Medine Havalimanı, 2023'te 9,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Toplam 275 milyon dolarlık yatırım kapsamında 40 bin metrekarelik yeni bir iç hatlar terminali inşa edilecek. Var olan terminal de kapasitesi artırılarak sadece dış hatlara hizmet verecek. Bağlantı yolları, otopark yapımı gibi işleri de kapsayan yatırımla havalimanının kapasitesi, yaklaşık 18 milyon yolcuya ulaşacak.