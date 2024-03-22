Japonya Havayolları, 12,3 Milyar Dolar Değerinde 42 Uçak Satın Alacak

Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alacağını bildirdi.
JAL açıklamasına göre, firma, gelecek vadede hedeflediği yüksek yakıt verimliliği vasıtasıyla uluslararası hizmetlerini genişletmeyi planlıyor
Bu doğrultuda JAL, 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alarak piyasadaki konumunu güçlendirecek.
Japon firma bu dönemde 21 adet Airbus geniş gövde A350-900, 10 adet Boeing 787 Dreamliner ile 11 adet dar gövde A321neo yolcu uçağı satın alacak.
Kovid-19'un olumsuz etkisinin giderek hafiflediği sektörde JAL, yüksek verimli yolcu uçaklarıyla rekabet gücünü korumayı hedefliyor.
Net kar 5 kat yükselmişti
JAL, Nisan- Aralık 2023 döneminde satış gelirlerini, 2022'ye kıyasla yüzde 24,2 artışla 1,25 trilyon yene (8,2 milyar dolar) çıkarmıştı.
9 aylık periyotta JAL, net karını 5 kattan fazla artışla 85,7 milyar yene (565 milyon dolar) yükseltmişti.
Firmanın, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla, net kar artışlarına, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etki ettiği bildirilmişti.
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