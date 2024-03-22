Japonya Havayolları, 12,3 Milyar Dolar Değerinde 42 Uçak Satın Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Japonya Havayolları, 12,3 Milyar Dolar Değerinde 42 Uçak Satın Alacak

Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alacağını duyurdu. JAL, yüksek yakıt verimliliği sayesinde uluslararası hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 21 adet Airbus A350-900, 10 adet Boeing 787 Dreamliner ve 11 adet A321neo yolcu uçağı satın alacak olan Japonya Havayolları, rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Kovid-19'un etkisinin azaldığı sektörde JAL, satış gelirlerini ve net karını önemli ölçüde artırmıştı.

22.03.2024 07:41  Güncelleme: 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alacağını bildirdi.

JAL açıklamasına göre, firma, gelecek vadede hedeflediği yüksek yakıt verimliliği vasıtasıyla uluslararası hizmetlerini genişletmeyi planlıyor

Bu doğrultuda JAL, 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alarak piyasadaki konumunu güçlendirecek.

Japon firma bu dönemde 21 adet Airbus geniş gövde A350-900, 10 adet Boeing 787 Dreamliner ile 11 adet dar gövde A321neo yolcu uçağı satın alacak.

Kovid-19'un olumsuz etkisinin giderek hafiflediği sektörde JAL, yüksek verimli yolcu uçaklarıyla rekabet gücünü korumayı hedefliyor.

Net kar 5 kat yükselmişti

JAL, Nisan- Aralık 2023 döneminde satış gelirlerini, 2022'ye kıyasla yüzde 24,2 artışla 1,25 trilyon yene (8,2 milyar dolar) çıkarmıştı.

9 aylık periyotta JAL, net karını 5 kattan fazla artışla 85,7 milyar yene (565 milyon dolar) yükseltmişti.

Firmanın, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla, net kar artışlarına, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etki ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Japonya, Japon, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japonya Havayolları, 12,3 Milyar Dolar Değerinde 42 Uçak Satın Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:36 Gökhan Zan’ın adaylığını çeken TİP Hatay’da DEM ve EMEP Partisi’nin adaylarını destekleyecek Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek
23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:18 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
00:43 Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
21:36 Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulamasını başlattı Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulamasını başlattı
21:04 Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 08:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya Havayolları, 12,3 Milyar Dolar Değerinde 42 Uçak Satın Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement